Proč by měl (a neměl by) čekat na Nintendo Switch Pro

Říká se Nintendo Switch 2 V dílech by vás mohlo zajímat, jestli je to aktuální soubor Nintendo Switch Nyní stojí za nákup. Vím, že jsem, přinejmenším.

Ačkoli Nintendo Switch Lite Ano Herní konzole, kterou jste vždy chtěli Diskutoval jsem o tom, zda si koupit kompletní přepínač – ten, který odpovídá názvu zařízení. Nedávno jsem se přestěhoval do nového bytu, protože si myslím, že prostředí zábavy v mém obývacím pokoji by prospělo herní konzoli vhodné pro večírky.

Jistě, můžu si pořídit karaoke automat. Ale je tu něco, co hraje Mario Kart 8 Deluxe na velké obrazovce s několika přáteli podle mých představ. Už mám 55 palců Televizor Samsung Q80T QLED , Světelné pásy a sada sedaček místo pohovky. Vše, co chybí, je aktivita, která se shromažďuje.

Mám však výčitky svědomí kupujícího, zvláště když investuji do zařízení, která jsou zaměněna za verze nové generace brzy po přejetí kreditní karty. Vážně: chlubil jsem se 13palcový MacBook Pro (2020) Před čtyřmi měsíci MacBook Pro s M1 vyšel ven. Samozřejmě můžete vždy říci, že další verze nástroje bude lepší. Ale jsem zvědavý, jestli tato logika skutečně platí pro Nintendo Switch.

Nejsem expert na hry, ale pracuji s párem na Tom’s Guide, kteří zaostávali za Nintendo Switch 2 a Nintendo Switch Pro Netěsnosti. Chytili mě v mlýně a nabídli jim rok, zda mám počkat na další Nintendo Switch, nebo si teď pořídit aktuální zařízení.

Proč byste měli čekat na Nintendo Switch Pro

„Pokud máte 4K televizi a již máte Switch Lite, je čas počkat,“ doporučil Henry T. Casey, šéfredaktor Tom’s Guide. Bude řečeno další přepnutí Zobrazujte hry (pokud jsou v doku) v rozlišení 4K A nechcete se zamknout pro menší zážitek. Čekáním teď získáte 4K hry, které si zaslouží, a bezpečnější přechod do budoucna. “

Casey ví, že ve skutečnosti mám 4K televizi. A proto Proč potřebujeme přepínač 4K ? Výchozí vizuální prvky mého aktuálního přepínače mohou vypadat zastaralé ve srovnání s obsahem Blu-ray, který sleduji na QLED TV. Vzhledem k tomu, že více lidí upgraduje z televizorů s rozlišením 1080p a více výrobců vydává hry v rozlišení 4K, je logické, že Nintendo dostane čas na další vydání konzoly.

„Vypadá to jako Nintendo Něco v pracích „Pro příští rok, i když nevíme přesně, o co jde,“ řekl Marshall Onuroff, jeden z vedoucích redaktorů Tomovy příručky. „Pokud je něco úplně lepšího než Switch, raději si to kup.“

Jistě, protože jsem nikdy nevlastnil vlajkovou loď Nintendo Switch, možná nevím, jak by mohla být nová verze lepší.

(Obrazový kredit: Tomův průvodce)

Honoroff řekl: „Největší důvod, proč to doporučuji zastavit, je, že už máte Switch Lite. Již máte přístup ke každé hře v knihovně Switch, i když je na malé obrazovce. Doufejme, že se pandemie vrací zpět, což také znamená, že budete moci. “Hodně se pohybujete. Svislý klíč vám moc nepomůže, pokud jste venku.”

Čest dává bod v přestrojení. Bydlím také poblíž parku a představuji si, že chci hrát hry na jeho travnatých trávnících, jak se počasí ohřívá. Opravdu k tomu potřebuji standardní adaptér, když je můj Nintendo Switch Lite opravdu přenosnější?

Proč byste si teď měli koupit Nintendo Switch

Pokud však toužíte po větší obrazovce pro hraní na cestách, může existovat důvod pro nákup standardního Nintendo Switch právě teď. Jako naše Nintendo Switch Lite vs Nintendo Switch Face-off uvádí, že Lite má 5,5palcovou obrazovku, zatímco běžný přepínač má 6,2palcovou obrazovku.

“Pokud plánujete použít [the Switch] Tom Pritchard, editor Tom’s Guide, uvedl v manuálním režimu, že není důvod kupovat nové zařízení, pokud a kdy bude vydáno. V současné době úniky Nintendo Switch 2 naznačují, že nová konzole má stejnou obrazovku 720p, pouze s OLED panelem.

My Switch Lite také nemá možnosti pro více hráčů, protože když jsem doma, ničím sny o zničení mého nejlepšího přítele v Dragon Driftway. A i když předpokládám, že bych mohl být na další přechod trochu netrpělivý, mohl bych mít delší čekací dobu, než jsem čekal.

(Obrazový kredit: Tomův průvodce)

„Myslím, že byste si nyní měli koupit Nintendo Switch, protože akcie budou pro ten nový tak mizerné,“ T3 Řekl editor Ian Morris. „Bylo velmi obtížné koupit přepínač, když byl představen, a mohu si jen představovat, jaké by to bylo v roce, kdy čip vyschne.“

Morris mi připomněl, jak šťastně jsem se dostal kolem Skladem PS5 A Akcie pro Xbox Series X. Pronásledování. Nejsem si jistý, zda jsem ochoten držet se tvrdého a časově náročného experimentu potřebného k zajištění konzoly nové generace. Nález Kde koupit Nintendo Switch Nyní je to mnohem jednodušší úspěch.

Přesto si myslím, že mě kolegové přesvědčili, abych počkal. Možná ne pro zcela nové vydání konzoly, ale pro jedno Nejlepší nabídky Nintendo Switch Chcete-li snížit náklady na dvouletý stroj alespoň o 299 $. Také si myslím, že musím strávit nějaký čas se svým Nintendo Switch Lite v sousedním parku, abych zjistil, zda mě velikost obrazovky opravdu začíná obtěžovat.

Pak znovu, možná kdyby aktuální přepínač přišel ve studené žluté barvě jako můj model Lite, nebyla by to velká debata.