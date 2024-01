TI: Česku chybí politická vůle bojovat proti korupci

Zaprvé by mě zajímalo, jak se CPI počítá – není korupce něco, co se obvykle děje tajně za zavřenými dveřmi? Jak lze vypočítat údaje z těchto různých zemí?

„Máte pravdu – korupce, aby byla úspěšná, musí být skryta – takže ji nelze měřit. Proto Transparency International Vytvořil Index vnímání korupce, jehož cílem je seřadit země na základě odborníků, akademiků, novinářů, manažerů podniků a dalších, a posoudit, jak zkorumpovaný je veřejný sektor dané země.

Marek Cromie|Foto: Transparency International

„Je to složený index – kombinace 13 průzkumů a hodnocení korupce shromážděných Světovou bankou, Freedom House a různými dalšími renomovanými mezinárodními organizacemi.“

Jak si Česko vedlo v letošním indexu ve srovnání s předchozími roky?

„Česká republika získala 57 bodů ze 100, což je o bod více než loni. Pokud jde o pořadí, zůstává stejný a řadí se na 41. místo ze 180 zemí a území zahrnutých do indexu.

Jak si stojí ve srovnání se svými sousedy?

„Ze zemí V4 máme nejlepší skóre se Slovenskem a Polskem shodně 54 bodů a Maďarsko se 42 body – nejhorší skóre ze zemí EU. Rakousko je 20. se 71 body a 9. Německo se 78 body.“

„Průměrné skóre za země EU je 64, což je o 7 bodů více než ČR – takže rozhodně je co zlepšovat.“

Aby bylo jasno – znamená vyšší skóre v indexu méně korupce, nebo méně korupce?

„Jo, správně.“

V jakých oblastech Česká republika v obraně proti korupci zaostává – nebo jinými slovy, kde je větší prostor pro zlepšení?

„Skóre České republiky sice zdaleka není ideální, ale téměř ve všech aspektech korupce ve veřejném sektoru je co zlepšovat. K tomu ale musí být silná politická vůle. To lze snadno ztělesnit v protikorupčních strategiích silné a ambiciózní vlády. To je něco, co jsme v České republice už hodně dlouho neviděli a je to ideální začátek.

Proč si myslíte, že se to ještě nestalo? Divím se, že současná koaliční vláda s tím nic neudělala s tím, že je jiná než jejich předchůdci.

„To je dobrá otázka pro naše politiky. Vidíme velmi silnou neochotu cokoli dělat s nedostatkem protikorupčních zákonů, kontroly lobbingu atd. Stále existují slabá místa, pokud jde o střet zájmů.

„Ochota zacpat tyto díry je malá. Nevím, jak chtějí politici toto téma řešit v příští volební kampani a jak chtějí široké veřejnosti vysvětlit, že prohlášení, která učinili během posledních parlamentních voleb, byla pouhá prohlášení bez jakékoli smysluplné akce.