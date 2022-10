Dnešní bollywoodské filmy se musí znovu nestydatě utábořit

Včera večer jsem se díval Vila Malá Morská (1976), česká verze Malá mořská víla. Ne proto, že bych byl nadšenec do kina (jediný film, který dobře znám, patří Govindovi a SRK), ale protože jsem viděl tweet o skvělé estetice tohoto filmu (a částečně proto, že jsem nezaměstnaný.) OP měl naprostou pravdu – film bylo skvělé. Herci, kteří hráli mořské panny, neměli rybí ohon, ani nenosili bikiny v podobě mušle. Rozpočet na celý film byl pravděpodobně nižší než peníze vynaložené na barvení Arieliných vlasů v nadcházející adaptaci Malá mořská víla. Ještě důležitější je, že zdrojový materiál byl blízký tomu, co si Hans Christian Andersen představoval, a ne sterilní verzi, kterou chtěl vidět Disney.

Nejvýraznější věcí byla bezesporu móda. Barvy, outfity, vlasy – bože, ty vlasy byly úžasné. Tento film pravděpodobně vynalezl „mořskou estetiku“, kterou byl Tumblr před deseti lety posedlý. Pak jsem se díval pomsti se (2022). V hlavních rolích Maya Hawke a Camila Mendes byl tento film v podstatě odpovědí na otázku: „Co když vezmeme Cizinci ve vlaku (1951), ale dát tomu estetiku drbna (2007-2012) a dialogy Víš? dívky (2004)? Nevěděl jsem, že tento film tak nutně potřebuji, dokud jsem ho neviděl. Byl nesourodý, ale skvělý a opravdu mi chyběl ten „luxus“ bollywoodských filmů, na kterých jsem vyrůstal a sledoval jsem je. Když jsem se ho snažil brát vážně, Zdá se, že mnoho hindských filmů ztrácí ostří, že je nechaly vyniknout.

To mě vrátilo do doby, kdy jsme v 80. letech točili filmy jako klasický Rakesh Roshan Khun Bahari Mang (1988). Rakhin pohled, její proměna, její nadšení z pomsty, ten nadšený krokodýl… tento film skutečně To bylo všechno. Pak tu byla také „Reinkarnace v kokainové sáze“ Karan Arjun (1995), film, kde je postava Rakhee královnou dramatu – a pokud mohu dodat, oprávněně – nemohu uvěřit, že její trýznitelé jednoduše nevybuchli ve chvíli, kdy jsem se na ně podíval. s Kaho Naa… Pyaar Hai (2000), Rakesh zachytil ty nejlepší části Khun Bahari Mang A Karan Arjun Poskytuje nám skvělé drama o pomstě s děsivými úmrtími ve vodě, lajky, vrcholným tanečním číslem a několika vážnými módními cíli.