Jorge Prado hodnotí druhý celkový výsledek na MXGP 2023 v České republice

Následující text/rozhovor je s laskavým svolením MXLarge.com.

Tovární jezdec GasGas Jorge Prado dal minulý víkend na Loquetu dohromady další silnou Grand Prix, a přestože Grand Prix nevyhrál, stále získal více bodů než vítěz GP Romain February. Vítěz GP Febvre získal 3-1-4 výsledky ze sobotní kvalifikace a nedělních dvou rozjížděk a skončil s 51 body, zatímco Prado získal 52 bodů se skóre 1-3-2. Může to být matoucí, ale Španěl ze svých sobotních výkonů v roce 2023 vytěžil maximum.

Prado nepochybně prožívá nejlepší rok své mladé kariéry a přidat k jeho dvěma titulům v MX2 šampionát MXGP je pro něj velmi vzrušující. Lockettovo odhodlání bylo nezpochybnitelné, když prošel nemocí a špatnými zkušenostmi v moto1.

V úvodním moto mluvil o své nešťastné situaci, ne kvůli havárii, ale nemoci a špinavým kalhotám! To je něco, co se stalo mnohokrát mnoha jezdcům, ale pro každého je to velmi nepříjemná situace. Muž s červeným talířem zachytil média a jako vždy tam byl náš muž, aby vzal všechny otázky a odpovědi.

MXLarge: Georgi, můžeš popsat svůj den?

George Prado: Víte, chápu [in the championship]. Je to velmi vtipné. Výkon, měl bych být spokojený. V první jízdě jsem měl velké problémy se žaludkem a opravdu jsem nasedl na motorku [literally did toilet his pants]. Měl jsem velký problém a trápil jsem se celý den. Na startu jsem ještě dokázal být ve vedení, ale jel jsem dál a nedělal jsem žádnou chybu. To je vše, na čem záleží, nic zvláštního.

Mysleli jsme si, že jsi mohl ušetřit energii na druhý závod?

Pokud vyhraju první moto, budu se cítit dobře a budu tlačit od začátku. I když jsem na to tak moc netlačil, dostal jsem římský [Febvre]. Nemohl jsem tlačit, čekal jsem, až půjdu na záchod. Promiň, ale mám to těžké, ostatní kluci jezdí lépe. Bylo to těžké, ale těším se na Lommel.