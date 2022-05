NYT Crossword Answers: Czech Test Units

Okamžitě tedy vidíme, že v černých čtvercích je spirála, ale téma, jak jsem řekl výše, tam nestojí. Mezi další prvky tématu patří:

1. Zakroužkované čtverce, čtené zleva doprava a shora dolů, se vyslovují jako FIBONACCI.

2. Učitel matematiky v 17A.

3. Vstupní smyčka na 30A.

4. Slunečnice, na 61A, jehož Metoda semen Obsahuje SPIRÁLU FIBONACCI.

5. Poměr zlata na 11D.

6. NAUTILI ve 27D.

7. Slavná (FIBONACCI) řada v 37D.

8. Možná to není relevantní, ale pro jistotu můžeme zorganizovat vědecký tábor ve 12D.

Jejda! To je Mnoho K balení do čtvercové sítě 15×15.

Vidím, že při balení takového pódia se vždy budou dělat kompromisy (vidím vás, Corunasi a Strawy), ale Mr. Wagnerův hlavolam vysvětluje a je zábavné ho řešit. Za to zvládnu dva příspěvky, které nejsou moc dobré.

Fibonacciho celý shtick je zobrazen na nečekaných místech, takže by nemělo být překvapením, že jeho jméno má přesně devět písmen a běžná týdenní těsnopis má přesně devět Fibonacciho čísel. Přesto, když jsem to poprvé ucítil, opravdu, slyšitelně, jsem se neslušně udusil. Moje první prasknutí mřížky použilo konstantní asymetrii, ale cítil jsem, že na tom není něco v pořádku. Pokud jsem chtěl vytvořit puzzle s Fibonacciho tématem, opravdu jsem cítil, že to musí být hotové Vylučování Fibonacci, víš?

Naštěstí se mi vrátil s malou on-brandovou náhodou a připomněl mi, že by svou spirálou mohl inspirovat grid art. Nejen, že puzzle vypadalo více Fibonac-y, ale také bylo snazší manipulovat se zakroužkovanými čtverci, protože bez tradiční symetrie tohoto hlavolamu byste mohli pohybovat černými skříňkami bez kroucení všech čísel buněk.

Některé z mých stop minuly řez Bummer – jsem nový?“ Super kámo vodítko bylo docela šikovný způsob. Tohle bych opravdu neměl spoilerovat, protože to v budoucnu zkusím použít znovu, ale „Wopper Jr.?“ Klíčový ripper pro FIB.

Děkuji učitelům hádanek, že mi o tom umožnili mluvit. A jako vždy, pokud si chcete stěžovat, ocenit nebo spolupracovat, můj DMK je vždy otevřeno.