Skotský předseda vlády Nicolas Sturgeon vyhlásil druhé referendum o nezávislosti „vůlí země“ poté, co skotská národní strana počátkem tohoto měsíce získala u moci již čtvrté funkční období. Skotská národní strana a skotští zelení získali celkem 72 křesel Holyrood v rekordní volební účasti ve volbách do skotského parlamentu o 63 procent – o 10 procent více, než je průměr pro tuto úroveň hlasování. Na posledním parlamentním zasedání vytvořila Strana zelených a Skotská národní strana většinu podporující nezávislost, přičemž první podporovala menšinovou vládu nad hlavními hlasy včetně rozpočtu.

Nyní existuje možnost, že v tomto parlamentu vytvoří koaliční vládu, což by mohlo zvýšit tlak na britskou vládu, aby schválila druhé referendum.

Po hlasování předseda vlády Boris Johnson uvedl, že by se pozornost měla zaměřit na oživení Covidů, nikoli na další referendum o nezávislosti, což by vedlo k nezodpovězeným otázkám, co bude SNP dělat dál.

V případě druhého referenda by separatisté vysvětlili ztrátu převodu peněz, která je v současné době nejméně 10 miliard liber šterlinků, oddělení Skotska od jednotného trhu Spojeného království v hodnotě přibližně 30 procent jeho HDP, a především, uvolněný plánovaný fiskální chaos. Pro měnový plán SNP.

Měnový plán nacionalistů pro nezávislost má pokračovat v používání libry, dokud jí ekonomické podmínky nedovolí převést na novou skotskou měnu.

Bývalý prezident České republiky Václav Klaus, který se zasloužil o demontáž Československa, však radil proti měnové unii, i když byla dočasná.