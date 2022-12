ONNY představuje „Mír na Zemi“ na 3 místech | Umění a zábava

Postupim – Světoznámá sopranistka Margaret Chalker bude sólovým hostem koncertu skupiny Upstate New York Orchestra na třech místech od pátku do neděle.

nabízí:

■ 19:30 v pátek v Hosmer Hall, SUNY Postupim.

■ 19:30 v sobotu v Malone Middle School Auditorium.

■ 15:00 v neděli v First Presbyterian Church ve Watertown.

Paní Chalker je členkou fakulty na Crane School of Music, State University of New York, Potsdam, kde je hostující profesorkou zpěvu. V Crane jsem začal v roce 2017 po rozsáhlé kariéře na dvou kontinentech. Vystupovala se Syracuse Symphony, Buffalo Philharmonic, Columbus a Seattle Symphony. Debutoval v New Yorku s Music Today Orchestra.

Paní Chalker strávila několik let vystupováním s americkými operními společnostmi, když zpívala s Omaha Opera, St. Paul Summer Opera, Glimmerglass Opera a Houston Grand Opera. Objevila se také na slavném festivalu Mostly Mozart v Lincoln Center.

Za 25 let odehrála téměř 900 představení ve 40 různých rolích s prestižním Opernhaus Zurich ve Švýcarsku. Během té doby také hostovala sólistkou v Německu a České republice.

Na Peace on Earth vystoupí paní Chalkerová „Let the Bright Seraphim“, „O Holy Night“ a další sváteční hymny. V pátek se k ní připojí téměř 150členný sbor Holiday Festival Choir složený ze studentů Massena Central High School, Canton Central, Norwood-Norfolk Central, Madrid-Waddington Central, Clifton Vine Central School a Brusher Falls Central.

Malone studenti ze střední a střední školy vystoupí s paní Chalker v sobotu večer. Obě skupiny vystoupí s paní Chalkerovou „Sláva Bohu“, „Mír na zemi“ a „Radost světu“. Téměř pro všechny studenty to bude první příležitost zazpívat si s profesionálním orchestrem a hvězdou kalibru paní Chalkerové.

Program je sponzorován New York State Council on the Arts, Northern New York Community Foundation a Adirondack Paint & Hardware, Malone.

Informace o vstupenkách

Malone Music Boosters nabízí speciální slevy na koncerty. Vstupenky pro dospělé jsou 20 USD a 17 USD pro starší občany, vojenský personál, záchranáře a zdravotnické pracovníky; 10 $ pro vysokoškoláky a 5 $ pro dospívající (13-17). Děti do 12 let mají vstup zdarma, ale vstup vyžaduje vstupenku.

Vstupenky na koncerty v Postupimi a Watertown jsou pro dospělé 27 USD; 24 dolarů senioři; 10 $ s průkazem totožnosti, 5 $ pro dospívající (13–17) a zdarma pro děti do 12 let.

Pro více informací nebo pro zakoupení vstupenek v předprodeji navštivte onny.org nebo volejte na číslo 315 212 3440. Vstupenky mohou být také k dispozici u dveří, ale doporučujeme nákupy předem.