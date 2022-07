Nejčernější Porsche 911 na světě vypadá neskutečně a zmateně

Rok co rok jsou nejoblíbenějšími barvami aut na světě podle objemu prodeje bílá, černá a šedá. Ale pokud chcete nejtmavší černý lak na světě, obraťte svou pozornost na Japonsko, konkrétně na Koyo Orient Japan a jeho černý lak Musou.

Musou Black barva patří mezi nejčernější akvarelové akrylové barvy na světě. Na videu vloženém výše je Porsche 911 lakováno černou Musou, s laskavým svolením Pit One s pomocí Koyo Orient.

26 obrázky

Barva Musou Black odráží 0,6 procenta světla (a zbytek absorbuje), což vysvětluje jeho vynikající černou barvu. Tímto způsobem je vůz bez detailů a záhybů a kupé se téměř proměňuje do dvourozměrného tvaru nebo stínu. Upřímně, je to frustrující a zdá se to neskutečné a asi není dobrý nápad řídit tohle auto v noci.

Není to poprvé, co jsme viděli auto lakované Musou Black. Ještě v prosinci 2020, a Stejného laku se dočkalo i Mitsubishi Lancer Je také zvláštní se na to dívat. Je třeba poznamenat, že barva Musou Black byla vyvinuta a vydána společností Koyo Orient v září 2020.

Před Koyo Orient se jako první představilo BMW Tmavší černá s názvem Vantablack. Barva Vantablack absorbuje 99,96 procenta viditelného světla, takže je účinná černější Je tam černá barva. Povlak má praktické aplikace v leteckém a obranném sektoru, takže je nedostupný pro veřejnost.

Vantablack se ukázal v BMW X6 na frankfurtském autosalonu, ale nápad byl již představen výrobcem Vantablack Surrey Nano Systems a kreativní agenturou Levitation 29 skrýt detaily karoserie 2020 X6 ještě před jeho debutem ve Frankfurtu.