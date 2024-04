Síť Najít moje zařízení Google bude spuštěna během několika příštích dnů

5. dubna 2024

Minulý rok Google a Apple oznámily, že se spojily, aby řešily nežádoucí sledování prostřednictvím AirTags a dalších sledovacích zařízení, a pro tento účel pracují na vhodných specifikacích. Poté, o několik měsíců později, Google spustil nežádoucí upozornění na sledování na zařízeních se systémem Android 6.0 a novějším a také pozdržel zavádění své sítě Find My Device, dokud Apple nezavedl podobné nechtěné ochrany sledování v iOS.

Trvalo to velmi dlouho, ale teď se zdá, že jsme skoro tam. Google poslal e-mail některým uživatelům Androidu, ve kterém jim sdělil, že dlouho očekávaná síť Find My Device bude spuštěna během několika dní.

E-mail konkrétně říká „za tři dny“, což by mohlo znamenat, že bude zveřejněn v neděli, nebo pravděpodobněji příští pondělí, 8. dubna. Zde je to, co Google říká v e-mailu:

S novou sítí Najít moje zařízení budete moci lokalizovat svá zařízení, i když jsou offline. Po odpojení od zařízení můžete také najít jakékoli kompatibilní příslušenství Fast Pair. To zahrnuje kompatibilní sluchátka a trackery, které si můžete připevnit na peněženku, klíče nebo kolo. Jakmile tuto funkci zapnete, obdržíte upozornění na zařízení Android do 3 dnů. Do té doby se můžete ze sítě odhlásit pomocí funkce Najít moje zařízení na webu.

Z možností sledovací sítě se můžete předčasně odhlásit tím, že přejdete na tento odkaz, který byl také sdílen ve výše uvedeném e-mailu — ale to funguje pouze v případě, že takový e-mail od společnosti Google obdržíte. Když zvolíte nastavení (buď ponecháte výchozí umístění Najít moji síť zapnuté, nebo se odhlásíte), pamatujte, že to platí pro všechna zařízení Android přidružená k danému konkrétnímu účtu Google.

Pokud vás zajímá, co stojí za tímto poněkud improvizovaným zavedením, zdá se, že iOS 17.5 konečně přidává nechtěné ochrany proti sledování, o kterých se poprvé diskutovalo s Googlem v roce 2023. Časová osa spuštění Google nás nutí věřit, že iOS 17.5 bude vydán jako další. Pondělí, takže všechny dílky skládačky jsou téměř na svém místě.

zdroj