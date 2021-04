„Blázniví červi“ napadli lesy 15 států a vědci jsou znepokojeni

Někteří jim říkají Blázniví červi . Vyberte si jednu a uvidíte proč, jak se vám plazivá plazivá zimnice třese a kroutí z ruky. (Může nechat svůj ocas za sebou, jako ponuré memento.) Nyní vědci zjistili, že voyeurismus se rozšířil do nejméně 15 států po celých Spojených státech.

Sexuální červi Amyntas Také známé jako hadí červi, asijské skokové červy a alabamské červy Smithsonian Magazine Vysoce invazivní kus země, který se poprvé dostal do Severní Ameriky v devatenáctém století, skrytý na lodích přepravujících rostliny a špínu. Od té doby se rozšířili, šíleně, a nyní je lze vidět ve více než tuctu států, včetně Minnesoty, Wisconsinu, Missouri, Illinois, Iowy, Nebrasky, Ohia, Texasu, Louisiany, Indiany, Kansasu, Indiany, Kentucky, Tennessee a Oklahoma., Newsweek.com zmínil.

Jsou podobné běžným žížalám, až na to, že jsou menší a hnědé barvy. Jejich pověst je však mnohem zlověstnější. Dospělí blázni se množí rychle a bez kamarádů a snášejí vajíčka stejné barvy jako půda, tvrdí Smithsonian Institution. Jakmile se červi vylíhnou, rychle pohltí živiny v ornici kolem sebe a zanechají po sobě volný zrnitý nepořádek, který připomíná mletou kávu.

Tyto půdy, které poškozují živiny, rychle erodují a ponechávají malou obživu pro původní rostliny nebo konkurenční druhy červů a hub, Brad Herrick, ekolog z University of Wisconsin-Madison, Řekl to PBS Wisconsin .

„Jednou z věcí, které jsme si všimli … je, že tyto žížaly nejen mění strukturu půdy a dynamiku živin v půdě, ale také nějakým způsobem vytlačují jiné druhy žížal, které tam již jsou,“ řekl Herrick.

Není jasné, jak přesně se červi nadále šíří po celé zemi. podle Článek z ledna 2020 v Atlantiku Vědci se domnívají, že červi mohou cestovat přes státní hranice v dovezených rostlinách, na běhounu pneumatik nákladních vozidel, lpět na terénních zařízeních nebo dokonce plovat po vodních cestách (jejich kokony mohou najednou cestovat daleko do vody).

Vědci stále zkoumají dlouhodobé účinky těchto vysoce invazivních červů na severoamerické lesy – ale z krátkodobého hlediska je to zjevně špatná zpráva pro půdu a původní červy, kteří tam žijí.

V současné době neexistuje dobrý způsob, jak kontrolovat jeho šíření v lesích, které již zamořily, podle Newsweek, ale existují určité pokyny, co dělat, pokud najdete ve své zahradě. Jednoduše vložte všechny dospělé červy do sáčku a nechejte je 10 minut na slunci, poté je zlikvidujte. To znamená, že nejdřív nevyskočí z vašich rukou.

Původně publikováno na Live Science.