Řecký premiér kritizuje Sunaka, jak eskaluje hádka Elgina Marblese – POLITICO

ATÉNY – Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis v pondělí kritizoval svého britského protějšku Rishi Sunaka v tom, co se zdálo být hořkou eskalací dlouhotrvajícího sporu o parthenonské kuličky.

Ti dva se měli setkat v úterý, ale Sunak jejich schůzku v pondělí pozdě zrušil, což je krok, který řecká vládní úředníci připisují nedávnému silnému naléhání Mitsotakise na navrácení starověkých soch z Britského muzea.

Mitsotakis řekl: „Vyjadřuji své rozhořčení nad tím, že britský premiér zrušil naši plánovanou schůzku jen několik hodin předtím, než se měla konat.“

Dodal, že „každý, kdo věří ve správnost a spravedlnost svých postojů, se nikdy nebojí čelit argumentům“, a poukázal na to, že postoj Řecka k otázce takzvaných „Elgin Marbles“ je znám.

Mramorové sochy byly odstraněny z Atén diplomatem a milovníkem umění lordem Elginem v 19. století a od té doby jsou umístěny v Londýně.

Aktivisté – nejslavnější zesnulá zpěvačka a herečka Melina Mercouri – po léta volali po jejich návratu do Řecka a loni se konala jednání mezi muzeem a řeckými představiteli, aby se projednala možná půjčka. Sunak však v březnu vyloučil jakoukoli změnu současné legislativy, která by Britskému muzeu bránila v trvalém návratu kuliček do Řecka.

Sobota, Financial Times Mitsotakis uvedl, že o této záležitosti bude diskutovat s vůdcem Britské labouristické strany Keirem Starmerem, který řekl, že nebude bránit případné dohodě o zapůjčení částí soch Řecku, pokud se stane premiérem.

V neděli Mitsotakis vyjádřil politování nad nedostatečným pokrokem v této otázce během rozhovoru s British Broadcasting Corporation (BBC).

Zrušení přišlo po setkání Mitsotakise se Starmerem. Downing Street potvrdila, že Sunak v úterý nepořádal žádná veřejná setkání a že se měl s Mitsotakisem setkat vicepremiér Oliver Dowden.

Představitelé řecké vlády uvedli, že Mitsotakis popřel, že by se s Dodenem setkal.

Představitel řecké vlády řekl: „Je jasné, že na tuto otázku budeme i nadále tlačit, a naším hlavním partnerem v této otázce je Britské muzeum.