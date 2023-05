Česká republika vs Kazachstán: Jak sledovat skupinu B, živé vysílání, seznam kanálů a další

Jak se mistrovství světa IIHF zahřívá, Česká republika se připravuje na střetnutí s Kazachstánem. Vzhledem k tomu, že oba týmy bojují o místo v play off, je tento zápas klíčový pro jejich konkurenční naděje. V tom, co se rýsuje na vysoce konkurenční zápas, si oba týmy potřebují zajistit vítězství a postoupit v tabulce bodů.

republika Che vs Kazachstán: Podrobnosti o utkání

Republika a Kazachstán se utkají ve vzrušujícím utkání 14. května 2023 v Arena Riga. Začátek zápasu je naplánován na 19:20 českého času a ve 23:20 v Kazachstánu.

republika Che vs Kazachstán: Možnosti streamování

Pro diváky v Kazachstánu bude hra dostupná na BasSport TV kanálu. Republikoví fanoušci mohou zápas sledovat na České televizi, přímý přenos je k dispozici na Hokej.cz. Fanoušci po celém světě se mohou naladit, aby zachytili vzrušení z tohoto střetu, s různými možnostmi streamování, které zajistí, že diváci nepřijdou o jediný okamžik akce.

Severoameričtí diváci mohou sledovat mistrovství světa 2023 IIHF na TSN a NHL Network. NHL Network bude vysílat všechny zápasy s týmem USA, vybrané hry v bazénu, semifinále a zápasy o medaile. U her, které nejsou dostupné na NHL Network, mohou fanoušci streamovat na Fubo, bezplatné zkušební verzi nebo ESPN+.

Česká republika vs Kazachstán: Náhled

Vzájemná historie těchto dvou týmů silně favorizuje Českou republiku, která vyhrála všechna čtyři předchozí utkání.

Češi přistupují k zápasu v dobré formě, se silnou touhou zajistit si místo v top 4. Navzdory některým nedávným škytavkám je celková forma týmu dobrá a ve svém posledním zápase porazil Slovensko 3:2. Budou stavět na tomto tempu a zajistí přesvědčivé vítězství proti Kazachstánu.

Mezitím vyhlídky Kazachstánu, jednoho z nejslabších týmů na světové scéně, vypadají chmurně. Doufají, že se dostanou do play off, ale to se v tuto chvíli zdá jako vzdálený sen. Jejich nedávné porážky s Běloruskem a Ruskem byly katastrofální a mnoho hráčů se dopustilo hrubých chyb.

S ohledem na současnou formu a historii vzájemných soubojů se očekává, že Česká republika bude v tomto střetnutí na prvním místě. Kazachstán však bude toužit dokázat všem, že se mýlí, a bude bojovat proti svým nejslavnějším protivníkům.