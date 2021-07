Austrálie Covid-19: Očekává se, že případy Sydney porostou po protiblokovacím protestu, protože dva obviněni z zasažení policejního koně

Tisíce lidí porušily opatření proti koronavirům a v sobotu pochodovaly centrem největšího australského města, mnoho odhalovalo masky a drželo cedule s protiočkovacími zprávami a střetlo se s policií. Australský premiér Scott Morrison označil protesty za „nerozvážné“ a „sobecké“. Protesty vypukly také v dalších velkých městech, včetně Melbourne, Adelaide a Brisbane.

Více než polovina z 25 milionů australských lidí – včetně hlavních měst Sydney, Melbourne a Adelaide – opět žije v uzamčených opatřeních k zastavení šíření vysoce nakažlivého delta viru. Frustrace roste nad uzamčením a pomalým tempem při zavádění vakcíny v zemi.

V neděli policie Nového Jižního Walesu uvedla, že během demonstrací bylo zatčeno 63 lidí, a úřady zahájily vyšetřování s cílem vypátrat každého účastníka.

Za porušení zdravotního systému byly uděleny stovky pokut, včetně 107 za posledních 24 hodin, které se týkaly sobotního protestu, uvedl na pondělní tiskové konferenci policejní komisař NSW Mick Fuller. Řekl, že veřejnost zaslala trestní horkou linku 10 000 zpráv a vyšetřovatelé identifikovali více než 200 lidí.

„Máme ustavenou údernou sílu, která bude pokračovat ve vyšetřování a stíhání každého jednotlivce, kterého identifikujeme, který je buď zatčen, nebo je mu dáno provinění,“ řekl Fuller.

Zdá se, že obrázky a záběry z protestů ukazují, že policejní kůň byl protestujícími tlačen nebo zbit. Státní policie v Novém Jižním Walesu později zveřejnila na Facebooku fotografii, že jeden z jejích koní, Tobruk, byl nezraněný a užíval si dary „mrkve, jablek, lékořice, čokolády a kytice“, které věnovali dobří lovci.

“Krásný statečný Tobruk je po dnešním strašném setkání v bezpečí a nezraněný. Ještě jednou vám děkuji za vaše slova podpory,” Ona řekla

Po incidentu byl 33letý muž zatčen a obviněn z nezákonného shromažďování, týrání zvířat a porušení Covidových směrnic. Další muž, 36 let, byl také obviněn z napadení policisty, týrání zvířat a porušování Covidových směrnic. Policie uvedla, že oba muži je odmítli propustit na kauci.

Premiérka Nového Jižního Walesu Gladys Berejiklianová uvedla, že byla „znechucena, zklamaná a zarmoucena“ protestujícími, kteří vyšli do ulic po čtyřech týdnech blokování.

Vláda Nového Jižního Walesu varovala, že pravděpodobně bude muset prodloužit přísnou objednávku Sydney po domově i po datu ukončení 30. července. Na otázku, zda by masový protest mohl vést k delšímu vypnutí, Bregellian řekl: „Doufám, že to není překážka, ale může to být.“

„Události, jako je tato, mohou způsobit mimořádně rozšířené události,“ dodala.

Předseda vlády Morrison v neděli řekl: „Lidé chápou, že při uzavírání dochází k frustraci. Ale takové chování nikomu nepomáhá. Sobecké chování nikomu nepomáhá.“

Připomínky pocházejí z doby, kdy Austrálie zaznamenala další velký počet nových případů Covid-19 denně, a Nový Jižní Wales, kam patří i Sydney, v neděli ohlásil 145 nových místně přenášených případů a další dvě úmrtí. Sleduje 164 denních infekcí hlášených ve státě v sobotu, podle zdravotního oddělení.

Berejiklian varoval obyvatele, aby byli ostražití, protože jedním ze dvou lidí, kteří v neděli zemřeli, byla žena ve svých 30 letech, která „neměla žádné předběžné podmínky“.

Podle čtvrtečního Federálního ministerstva zdravotnictví bylo očkováno necelých 15% dospělé populace Austrálie starší 16 let.

Austrálie od začátku pandemie zaznamenala téměř 33 000 případů Covid-19, podle údajů Johns Hopkins University asi 1 000 případů za poslední týden. JHU uvedlo, že zemřelo nejméně 913 lidí.

„Nemohu dostatečně zdůraznit, jak nakažlivý – nakažlivý je nakažlivý – tento virus. Šíří se, jako jsme to ještě nikdy neviděli,“ řekl Berekilian a vyzval obyvatele, aby zůstali doma.

Poté, co se příští sobotu objevily zprávy o dalších protestech, varoval policejní komisař NSW Fuller, že bude přítomna silná policie.

„Země přijmeme příliš brzy,” řekl. „Budete zatčeni.”