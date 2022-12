Na pozadí nejnovějšího traileru by se mohla skrývat potenciální DLC postava pro Street Fighter 6

Během živého vysílání The Game Awards 2022 byl promítnut nejnovější trailer Street Fighter 6 DJ, JP, Manon a Marissa paušální částka. Také jsme obdrželi potvrzení, že Street Fighter 6 skutečně vyjde 2. června 2023.











Capcom navíc odhalil, že získání Deluxe Edition (84,99 $) nebo Ultimate Edition (104,99 $) bude zahrnovat Year 1 Pass – který se zjevně skládá ze čtyř DLC bojovníků. Když se podíváme do pozadí jedné z fází zobrazených v nejnovějším traileru, máme podezření, že jednoho z bojovníků DLC už mohli zapálení diváci zahlédnout. Od této chvíle budeme mluvit o předchozím úniku Street Fighter 6, který by mohl odhalit čtyři postavy v Year 1 Pass.



















Nastal nečekaný zvrat událostí, když… Capcom odhalil celý startovní list pro Street Fighter 6 v září. Na základě toho, co zde bylo odhaleno, stále musíme očekávat, že Cammy, Zangief a nováček Lilly získají oficiální trailery před spuštěním hry.





Proč Capcom právě takhle odhalil každou postavu ve Street Fighter 6? Je to kvůli jistému Únik Street Fighter 6 Zdá se, že už odhalil každého bojovníka. Tento únik se zdá být pravdivý, protože umělecká díla, nový vzhled a vzhled bojovníků odpovídají tomu, co bylo později odhaleno.





V úniku jsou však také vidět čtyři postavy, které Capcom zatím žádným způsobem oficiálně neodhalil. Tito čtyři bojovníci jsou Akuma, Rashid, Ed a nový známý jako AKI





Na základě všeho, co zatím víme, se zdá velmi pravděpodobné, že tiket na rok 1 se bude skládat z těchto čtyř výše zmíněných bojovníků. Jak již bylo zmíněno, zdá se, že jedna z těchto postav je skryta na pozadí jedné z fází zobrazených během posledního traileru.





Při bližším pohledu na pozadí během scén, kde JP bojuje s Kenem, je v horním patře budovy uprostřed vidět výrazná postava. Zdá se, že tato postava má abnormálně bledý odstín.













Navíc se zdá, že tento bojovník má nějakou výraznou pokrývku hlavy nebo účes. Mezitím se jejich oblečení jeví jako modrofialové, i když tuto část je těžké rozeznat kvůli odlehlosti postavy.





Je tedy velmi pravděpodobné, že postava v pozadí je AKI, jak je vidět v úniku. V tuto chvíli se toho o AKI moc neví, ale všeobecně se má za to, že je to Phantom, postava, kterou sebral FANG během krátkého příběhu, který se odehrál po událostech příběhu Street Fighter 5.





Nepřirozeně vypadající barva pleti AKI je pravděpodobně přímým důsledkem rozhodnutí postavy dostat se pod FANGovo opatrovnictví. Koneckonců, FANG je praktikem techniky Nguuhao Poison Hand.





Výsledkem je, že AKI bude pravděpodobně také typem bojovníka, který pomalu vykrvácí zdravotní tyče protivníků pomocí technik, které je otráví. Bledý vzhled Aki naznačuje, že její tělo má negativní vliv na učení a používání Jedové ruky.





Pokud je to opravdu AKI, pak by to nebylo poprvé, co se bojovník z DLC sezóny 1 objevil na pozadí fáze před jejich vydáním, protože jsme totéž viděli s Alexem ve Street Fighter 5. Stejně jako ostatní postavy , to znamená, že tento prvek pozadí bude pryč. Jednoduše během zápasů, ve kterých je vybráno AKI pro použití.





Samozřejmě, v tuto chvíli není nic potvrzeno, i když existuje mnoho náznaků, které se zdají být víceméně dokonale zarovnané. Budeme si muset počkat, až tento druh detailů oficiálně potvrdí samotný Capcom, až budou připraveni učinit oznámení.









Autor: chladný.