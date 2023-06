EU kritizovala omezené finanční prostředky pro nový etický orgán

Nový etický orgán EU, který má být zřízen v důsledku korupčního skandálu v Evropském parlamentu, byl kritizován za to, že má roční rozpočet nižší než polovinu toho, co belgická policie zabavila při raziích v Kataru.

Vera Jourová uvedla, že nový orgán, který bude představen ve čtvrtek a stanoví společné standardy pro tvůrce politik EU ohledně darů, mimořádných mezd, schůzek a cestovních výdajů, bude zaměstnán třemi lidmi a jeho roční rozpočet bude 600 000 eur. komisař EU pro transparentnost.

K jejímu založení dochází zhruba šest měsíců poté, co byl Brusel vystaven korupčnímu skandálu, který zahrnoval údajné úplatky, které Katar a Maroko vyplácely politikům EU. V prosinci belgické úřady zahájily razie v domech a kancelářích poslanců EU a zabavily 1,5 milionu eur v hotovosti.

Ombudsmanka EU Emily O’Reillyová tvrdila, že omezené financování a personální obsazení naznačují, že blok nemá zájem v budoucnu takovému zneužívání zabránit.

„Pokud EU chce, aby se něco stalo, může do toho nalít obrovské množství peněz,“ řekl O’Reilly. „Poznáte, jak je to nebezpečné, podle množství peněz, které se na to hází.“

Jourová trvala na tom, že nové tělo nebude „bezzubé“. Doufá, že se zástupci členských států a Evropského parlamentu sejdou na začátku července, aby projednali společné standardy.

Můžete házet kameny [at] řekl český komisař. „ale [money] Je pro nás faktorem.“

Rozpočet EU byl značně vyčerpán inflací a válkou na Ukrajině a také poptávkou po hotovosti na podporu zeleného přechodu.

Mezitím belgické vyšetřování vstoupilo do jiné fáze, protože kromě jednoho byli všichni podezřelí z vyšetřování propuštěni z domácího vězení. Katar a Maroko jakékoli pochybení odmítají.

Belgická prokuratura v úterý potvrdila zahájení nových razií v Evropském parlamentu v Bruselu.

Parlamentní úředník odmítl výzkum komentovat, ale řekl, že parlament bude „plně spolupracovat s úřady“.

Skandál Katargate vyvolal v Evropském parlamentu rozsáhlé hledání duše. Největší evropský demokraticky zvolený orgán míří k volbám v červnu 2024 a byl kritizován politiky a nevládními organizacemi za to, že se řádně nepřizpůsobil.

Předsedkyně parlamentu Roberta Metsola slíbila reformy, které budou provedeny do léta, včetně nových pravidel pro přístup do parlamentních budov a větší ochrany oznamovatelů.

Podle úředníka zapojeného do diskusí však bylo zatím realizováno pouze pět ze 14 reforem, ačkoli mnoho dalších probíhá. Zákonodárci tvrdí, že snahu o změnu zpomalily politické zájmy před volbami.

„Hodně se dělá a dělá,“ řekl mluvčí parlamentu s tím, že další rozhodnutí se očekávají v pondělí. „Jsme na dobré cestě dosáhnout toho, co jsme očekávali, když jsme oznámili reformy.“

Jourová uvedla, že obnovení důvěry v evropské instituce je klíčové před volbami v příštím roce. Podle parlamentního průzkumu mezi občany EU zveřejněného v úterý vyjádřilo spokojenost s bojem proti korupci v EU 35 procent voličů.

Ve zprávě o zjištěních skandálu „Qatargate“ zveřejněné v úterý nevládní organizace Transparency International uvedla, že „každý vážný pokus o zlepšení odpovědnosti [has been] Bylo to zakázáno vládnoucím úřadem v Parlamentu se souhlasem politických skupin a europoslanců.

„Neexistuje žádná politická vůle, zejména ze strany parlamentu, k morálním ambicím,“ řekl Nick Aloosa, vedoucí politiky Transparency International. „Současná zadní vrátka o jejich Kodexu chování poslanců Evropského parlamentu v současnosti ve skutečnosti uvolňují stávající slabá pravidla.“

