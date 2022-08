Byl objeven prototyp grafické karty GeForce GTX 2080, jediné známé karty GTX, která podporuje sledování paprsků

GTX 2080, byla značka RTX důkazem změny na poslední chvíli?

Reddit ascendance zveřejnil obrázky nevydané grafické karty GeForce GTX 2080 a ne, toto není překlep.

GeForce GTX 2080, Zdroj: ascendance22

Při uvedení řady NVIDIA GeForce 20 v srpnu 2018 se generální ředitel NVIDIA Jensen Huang vysmíval oznámení grafiky GTX 1180. To bylo v rozporu s pověstmi o debutu nové značky GeForce RTX. Model GTX nebyl zjevně nikdy vydán, ale vypadá to, že původní plány mohly přeci jen používat značku GTX.

Redditor našel technický vzorek pro grafickou kartu GTX 2080, nebo to tak alespoň vypadá. Karta se vyznačuje stejným designem jako referenční chladicí kapalina, ale chybějící označení RTX bylo nahrazeno GTX. Na předním a zadním panelu karty také není žádné logo 2080.

Prototyp GeForce GTX 2080, Zdroj: eBay

Zdá se, že tato karta byla zakoupena na eBay za přibližně 360 $. Tento prototyp výše vypadá stejně jako karta zveřejněná na Redditu. Je zajímavé, že prodejce používal tyto karty pro… kryptominaci. Štítek na zadní straně potvrzuje, že se jedná o desku PG180, což je stejná deska, jakou používá maloobchodní grafická karta RTX 2080.

Prototyp GeForce GTX 2080, Zdroj: eBay

Tyto modely NVIDIA jsou velmi vzácné, zejména pro herní série a NVIDIA Reference Design (Founders Edition). Karta má nabídnout výkon srovnatelný s maloobchodní jednotkou, takže je to jen GPU pro hráče a pro nadšence určitě sběratelský kousek. A ano, podporuje raytracing a DLSS a je to jediná GTX karta, která to umí.

GeForce RTX 2080 Founders Edition, Zdroj: NVIDIA

zdroj: reddit