Vysocí ruští vojenští vůdci opakovaně odmítli telefonáty svých amerických protějšků

Dodal: „Musíme se vyhnout scénáři, kdy Rusko a NATO vstupují do války ve spánku, protože vysocí vůdci nemohou zvednout telefon a vysvětlit si, co se navzájem děje.“

„Není to nastaveno tak, aby to byla linka pro stížnosti, kde můžete jen zavolat a zeptat se na věci,“ řekl tento týden představitel americké obrany na otázku, zda bylo něco přenášeno tímto kanálem. Úředník hovořil pod podmínkou anonymity podle základních pravidel stanovených Pentagonem.

„Scénář noční můry je, že ruská raketa nebo útočné letadlo zničí americké velitelské stanoviště přes polsko-ukrajinskou hranici,“ řekl Stavridis, bývalý admirál. „Místní velitel by mohl okamžitě zareagovat v domnění, že událost byla předehrou k širšímu útoku. To by mohlo vést k rychlé a nevratné eskalaci, včetně potenciálního použití jaderných zbraní.“

Další teorií je, že Putin může nyní pohlížet na Spojené státy jako na rozhodného protivníka usilujícího o jeho pád a nehodného účasti. Ruští představitelé byli pobouřeni tím, že Biden označil Putina za „válečného zločince“ a řekl, že by to mohlo vést k úplnému narušení vztahů.

„Také si představuji, že by chtěli předávat informace – to je to, co děláme, nevykládejte si to, co děláme, jako provokativní,“ dodal.