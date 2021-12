Jihoafrický patolog říká, že varianta Omicron by mohla překonat Deltu

Je příliš brzy na to říci kompenzaci delta, ale případů rychle přibývá

Změny vlastností pravděpodobně poznáte za čtyři týdny

Zkoumání jakékoli souvislosti přípravku Omicron s onemocněním COVID u kojenců

JOHANNESBURG (Reuters) – Varianta omikronového koronaviru objevená v Jižní Africe může být nejpravděpodobnějším kandidátem na vytlačení vysoce nakažlivého typu delta, řekl v úterý ředitel Jihoafrického institutu infekčních nemocí.

Objev Omicronu vyvolal celosvětové obavy, země omezily cestování z Jižní Afriky ze strachu, že by se mohl rychle rozšířit i mezi očkovanou populací, a Světová zdravotnická organizace uvedla, že s sebou nese vysoké riziko infekce. Přečtěte si více

„Mysleli jsme si, co překoná Deltu? To byla vždy otázka, alespoň pokud jde o přenositelnost, … možná je tato alternativa alternativou,“ řekl Adrian Bourne, výkonný ředitel Národního institutu infekčních chorob v Jižní Africe (NICD). ).)), řekl agentuře Reuters v rozhovoru.

Pokud se omicron ukáže jako přenosnější než delta varianta, mohlo by to vést k prudkému nárůstu infekcí, které by mohly vyvinout tlak na nemocnice.

Bourne řekl, že vědci by měli vědět do čtyř týdnů, do jaké míry může Omicron uniknout imunitě z předchozích vakcín nebo infekcí a zda to vede ke klinickým symptomům, které jsou horší než jiné proměnné.

Neoficiální zprávy lékařů, kteří léčili pacienty s COVID-19 v Jižní Africe, říkají, že Omicron vykazuje mírné příznaky, včetně suchého kašle, horečky a nočního pocení, ale odborníci varují před vyvozováním pevných závěrů. Přečtěte si více

Bourne řekl, že je příliš brzy na to říci, zda Omicron nahradí Deltu v Jižní Africe, kde místní vědci dosud vyrobili pouze 87 sérií Omicron.

Ale skutečnost, že případů začíná rychle přibývat, zejména v lidnatější provincii Gauteng, je známkou toho, že k určitému vysídlení skutečně může docházet.

Delta vedla třetí vlnu infekcí COVID-19 v Jižní Africe, která počátkem července dosáhla vrcholu více než 26 000 případů denně. Omicron by měl způsobit čtvrtou vlnu, přičemž se očekává, že denní počet nakažených do konce týdne překročí 10 000 z 2 270 v pondělí. Přečtěte si více

Anne von Guttbergová, klinická mikrobioložka z Národního institutu diabetu, uvedla, že počet infekcí v celé zemi zřejmě přibývá.

V pondělí NICD představilo prezentaci uvádějící velký počet přijetí COVID-19 mezi dětmi do dvou let jako oblast zájmu. Ale von Guttberg zatím varoval před spojováním s Omicronem.

„Ve skutečnosti to vypadá, že některé z těchto představení mohly začít ještě předtím, než přišel Omicron. Také vidíme, že jen za poslední měsíc došlo k nárůstu případů chřipky, a tak musíme být opravdu opatrní a dívat se na další respirační infekce.“

„Díváme se na data velmi pečlivě, ale v tuto chvíli si nejsem jistý, zda je dokážeme definitivně propojit s Omicron.“

Jižní Afrika byla chválena za to, že velmi rychle upozornila světovou vědeckou komunitu a Světovou zdravotnickou organizaci na Omicron – což je odvážný krok vzhledem ke škodám, které významnému turistickému sektoru způsobí cestovní omezení uložená mnoha zeměmi včetně Británie.

Země ohlásila téměř 3 miliony případů COVID-19 během pandemie a více než 89 000 úmrtí, což je největší počet na africkém kontinentu.

