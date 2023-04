Kanaďan Josho porazil Českou republiku a na šampionátu mužů v curlingu se vyšplhal na bilanci 4:2

Zdá se, že Kanaďan Caleb Flaxie na mistrovství světa v curlingu mužů v Ottawě pokyvuje hlavou na trenérské lavičce.

S připraveným notebookem a dalekohledem po boku týmový trenér Brad Gushue neustále sleduje dění na všech čtyřech kartách v TD Place.

„Tito kluci jsou nejlepší na světě, ale vždy je potřeba se neustále zlepšovat,“ řekl Flaxie. „Takže je to vždy nalezení jemností, které mohou hodně pomoci.

„Postupem času jsem si pro to vyvinul oko.“

Flaxey pomohl nasměrovat tým Brada Gushue ke stavu 4:2 po čtyřech dnech hry v ringu. Posledním vítězstvím bylo pohodlné úterní vítězství 8:3 nad Čechem Lukášem Klímou.

hodinky | Gushue je špičkou v České republice:

Kanada skórovala, aby zápas vyrovnala ve třetím endu, a ve čtvrtém se odtáhla se ziskem tří bodů.

Goshui a jeho zástupce Mark Nichols, druhý EJ Harden a vedoucí Jeff Walker se po pozdním vyrovnání střetnou v zápase o čtvrté místo s Japonkou Reiko Yanagisawou a Skotem Brucem Mowattem.

„Stále jsme v situaci, kdy máme svůj osud pod kontrolou… To je vše, co můžeme udělat, a uvidíme, co se stane,“ řekl Goshwe.

Tři ze čtyř Kanaďanů stříleli z více než 90 procent. Gushue skončil na 94 procentech, zatímco Klima na 78 procentech.

„Jsou svým způsobem perfektní a to je to, co potřebujete, abyste byli nahoře,“ řekl o domácím týmu český trenér Craig Saville. „Nemůžete se spokojit s průměrností a nemůžete se spokojit s báječností.

„Vždy byste se měli snažit o dokonalost.“

Turnajové kolo pokračuje až do pátečního večera. Šest nejlepších týmů v poli 13 týmů postoupí do víkendového play-off.

„Jsem tak rád, že mi zavolal.“

Vzhledem k tomu, že dlouholetý trenér Jules Owchar v této sezóně nemá zájem cestovat mimo Albertu, kluziště Gushue dorazilo do Flaxey loni na jaře.

Harnden, nový přírůstek do týmu, který léta hrál a trénoval Flaxeyho, zvýšil své jméno. Gushue se náhle rozhodl mu zavolat.

„Úplně jsme si povídali,“ vzpomíná Flaxey. „Pravděpodobně jsme asi hodinu mluvili jen o curlingu, o týmu a na co se dívali.

„Musím říct, že jsem velmi rád, že mi zavolal.“

Flaxey si nebyl jistý, jaká by mohla být jeho trenérská budoucnost poté, co se členové týmu Brada Jacobse minulý rok vydali svou vlastní cestou.

Devětatřicetiletý rodák z Toronta je zaneprázdněn svou kariérou v oblasti optiky, ale příležitost pracovat s týmem St. Johns v NL byla příliš dobrá na to, aby se nechala propásnout.

„Bylo jen pár příležitostí, které by mě k tomu skutečně povzbudily,“ řekl Flaxey. „Takže dostat hovor od Brada – opravdu nejlepší ze všech – to byla rozhodně situace, které jsem chtěl být součástí.“

Kanadský trenér Caleb Flaxey přihlíží pondělnímu vítězství Kanady nad Japonskem. (Sean Kilpatrick / The Canadian Press)

Gushue má v sezóně 39-9 a momentálně je na 4. místě na světě.

„Řekl bych, že nám přináší trochu ze všech skvělých trenérů, které jsme za ta léta měli, všechny v jedné osobě,“ řekl Joshua. „Je roztomilý. Věříme mu, když zvedne koště, aby nám mohl poskytnout zpětnou vazbu, kterou chceme.“

Během pohybu hry Flaxey studuje uspořádání hornin, vzory a změny ledu na deskách. Při každém hodu napadá i kanadské hráče.

„Caleb má na hru skvělou mysl,“ řekl Harden. „Vidí všechno opravdu dobře, pokud jde o strategii a ledové podmínky a odvádí skvělou práci s kameny.

„Má také schopnost umět říct správnou věc ve správný čas a velmi dobře si uvědomovat, kdy něco říct, kdy to neříct a jak to říct.“

Aiden je stále dokonalý

V dalších zápasech v úterý odpoledne porazil obhájce titulu Niklas Edin (6:0) Japonsko 9:6. Němec Sistine Tutzik porazil tureckého Ugurkan Karagoz 9-6 a Ital Joel Returnaz prohrál své rozhodnutí 9-8 proti Norovi Magnusovi Ramsvigilovi v extra endu.

Norsko je po 11 remízách na třetím místě 5:1 za Švýcarem 6:1 Yannickem Schallerem. Samotná Itálie je sedmá za stavu 4:3 za čtvrtým nerozhodným výsledkem.

Zápasy o medaile jsou na programu v neděli.

Gushueův program začne od středy, kdy zahájí sérii tří po sobě jdoucích zápasových dnů. Bude hrát každý den ráno a večer a stále má před sebou nějakou pozoruhodnou soutěž.

hodinky | Curling Show – Gushue se připravuje na to, aby na domácím ledě čelil nejlepším na světě:

Kanada se ve středu večer utká s americkým Johnem Schusterem, olympijským vítězem z roku 2018, po ranním utkání s Jižní Koreou, ve čtvrtek se Skotskem a v pátek večer v posledním zápase se Švédskem.

„Myslím, že nejlepší na tom je, že tým je v dobré náladě,“ řekl Flaxey. „Během této akce jsme byli docela uvolnění, takže je to dobře.

„Možná, že první dny byly nervy trochu intenzivnější, ale myslím, že jsme našli naši drážku.“

Joshui, který vyhrál olympijské zlato v roce 2006, získal stříbro ve svých posledních dvou zápasech mistrovství světa. Jeho jediný titul mistra světa přišel v roce 2017 v Edmontonu.