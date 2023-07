Vancouver Giants Získejte ‚kreativní, dynamickou‘ kontrolu s importem konceptu

Vancouver Giants si ve středečním importním draftu Canadian Hockey League vybralo 17letého českého útočníka Adama Tittlebacha celkově 21.

Generální manažer Giants Barclay Burnetta nazval 5 stop-8, 150-libra levou střelou Tittlebacha „kreativním, dynamickým a vzrušujícím hráčem.“

Dechovka Giants ho viděla naživo loni v listopadu, když hrál za Česko na World Under-17 Hockey Challenge na domácím stadionu Giants, Langley Events Center. Hry se také konaly na stadionu Sungod v severní deltě.

Vedl Česko se sedmi body v šesti zápasech (3-4).

Titlbach je klientem The Sports Corporation, edmontonské společnosti pro zastupování hráčů vedenou agentem Jerrym Johanssonem a v níž působí bývalý generální ředitel Giants Scott Bonner. Dovoz je založen na vztazích s agenty draftu a přimět hráče, aby přijeli do Severní Ameriky, protože jde o výběr hráčů na základě jejich talentu.

Současný útočník Giants Samuel Honcek, Slovák, je klientem SportsCorp. Český agent David Hamill ho přivedl do Sport Corp, jako to udělal s Tittlebackem. Bývalí Vancouver Euros Andrej Meszaros, Marek Schwarz, Michal Rebic a Mario Plisňák byli klienty SportsCorp.

Bonner označil Titlbacha za „opravdu talentovaného RW“.

Titlbach v minulé sezóně hrál za juniorské týmy U-20 a U-17 v Plzni v České republice. V pouhých 12 zápasech za HC Plzeň U-17 zaznamenal 13 branek a sedm asistencí za 20 bodů a za HC Plzeň U-20 ve 34 zápasech 11 branek a 20 asistencí za 31 bodů. Titlbach prožil velmi produktivní play off, ve 14 zápasech HC Plzeň U-17 vstřelil 14 branek a přidal 14 asistencí za 28 bodů.

Týmy mohou mít na soupisce dva Evropany. Tittlebaugh nahrazuje švédského brankáře Jespera Wikmana, který na konci minulé sezony po dvou letech u Giants absolvoval.

Vzhledem k tomu, že Honcek byl minulý týden v prvním kole NHL volbou Calgary Flames, Giants mají druhou volbu na Euro, ne. Přijato v 81.

Prošli tím. Další volba na Euro by jim poskytla ochranu, pokud Honchek zůstane u Flames jako 19letý, ale ligová pravidla znamenají, že hráči vybraní v letošním euro draftu nemohou být vyměněni do 1. prosince. Zatímco Honchek byl vyměněn do Giants, aby uvolnil jeden ze svých dvou tipů přímo, mohlo se to stát před cut-off 1. prosince. Honba za hráčem do jiného týmu uprostřed sezóny by mohla poškodit jejich budoucí náborové úsilí.

