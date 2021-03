Odborníci tvrdí, že varianty Covid-19 nejsou jedinou příčinou nárůstu v případech ve Spojených státech

„Proměnné hrají svoji roli, ale nejsou to úplně proměnné,“ řekl Fauci. „To, co vidíme, je pravděpodobně kvůli věcem, jako jsou jarní prázdniny a zpáteční cesty ke zmírňování, které jsem viděl nyní, když to už učinilo mnoho států, a myslím, že je to předčasné.“