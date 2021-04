Kosmická loď NASA New Horizons Pluto stále zkoumá 50 astronomických jednotek daleko od Slunce

nové obzory Na pokraji zasažení velmi vzácného prostoru neočekávejte, že se sonda NASA usadí na vavřínech.

V sobotu večer (17. dubna) dorazí New Horizons 50 astronomických jednotek (AU) od Slunce „Vzdálenost dosažená čtyřmi dalšími operačními sondami v historii vesmírných letů. (Jedna AU je průměrná vzdálenost mezi Zemí a Sluncem – asi 93 milionů mil neboli 150 milionů kilometrů.)

Tato důležitá událost je příležitostí oslavit a ocenit epickou misi New Horizons, která dala lidstvu první zblízka pohled na Pluto V červenci 2015 následoval nadjezd nad Arrokothem, světem dále, o tři a půl roku později.

“Když zastavím veškerý každodenní ruch v plánování a správě dat a analýze rozpočtů a všech těchto věcí, pozastavím se a přemýšlím o tom, čeho jsme jako tým dosáhli, je to opravdu inspirativní,” řekl kosmickému vědci Alan Stern, hlavní výzkumník. com. Někdy se chci sevřít

Existuje však spousta důvodů, proč se dívat dopředu i dozadu, protože New Horizons ještě není kompletní. Stern řekl, že ačkoliv cestuje vesmírem 15 let, je stále v dokonalém zdravotním stavu a může pokračovat ve studiu svého podivného prostředí po mnoho dalších let.

„Máme sílu a palivo, abychom mohli pokračovat až do konce roku 2030,“ řekl Stern, který sídlí v jihozápadním výzkumném ústavu v Boulderu v Coloradu. „Takže jsme v polovině tohoto úkolu, pokud jde o to, co je z technického hlediska možné.“

Poháněno New Horizons Radioaktivní izotopový termoelektrický generátor (RTG), který vyrábí elektřinu z tepla z radioaktivního rozpadu plutonia 238. RTG poháněly také většinu dalších sond NASA pro hluboký vesmír, včetně čtyř, které překročily hranici 50 AU dříve než New Horizons – Pioneer 10, Pioneer 11 a Voyager 1 a Voyager 2.

Pioneer před 10 a 11 lety však přestal fungovat Dva cestovatelé Zůstává aktivní dodnes, více než 40 let po uvedení na trh. Oba zkoumají mezihvězdný prostor: Voyager 1 je v současné době asi 152 AU od Země a Voyager 2 je zhruba 127 AU od nás.

Malý Arrokothův objekt Kuiperova pásu, jak jej viděla sonda New Horizons NASA, když letěl 1. ledna 2019. (Fotografický kredit: NASA / Laboratoř aplikované fyziky univerzity Johna Hopkinse / Jihozápadní výzkumný ústav / Roman Tkachenko)

Velmi dlouhá cesta

Cesta New Horizons trvala tři desetiletí práce a je plná zvratů. Stern a jeho kolegové začali s vývojem projektu Pluto na konci 80. let, ale mise ve výši 720 milionů dolarů získala oficiální schválení až počátkem 2000. (Další informace o klikaté historii mise najdete v knize Stern a planetární vědec David Grinspoon z roku 2018, “ Chasing New Horizons . “)

Společnost New Horizons byla zahájena v lednu 2006 a jejím úkolem bylo provést vůbec první let Pluta. Vzdálená trpasličí planeta byla záhadná od doby, kdy ji objevil Clyde Tombaugh v roce 1930, a na nejlepších fotografiích pořízených NASA se zdá být jen bodem neznáma. Hubbleův vesmírný dalekohled Může se shromáždit.

Společnost New Horizons prošla očekávaným průletem 14. července 2015, protože se přiblížila k 12 550 km od zmrzlého povrchu Pluta. Pozorování provedená sondou během tohoto blízkého setkání přeměnila Pluto z tohoto rozmazaného bodu na skutečné místo – a Úžasně rozmanité a zajímavé místo V té době to představovalo tyčící se hory vodního ledu, podivný „terén čepelí“ a gigantickou pláň ledového dusíku, která tvořila jediný lalok dnes již slavného „srdce“.

Po letu New Horizons pokračoval ve sběru dat o jeho obvodu, prstenci zmrzlých předmětů, které byly široce rozmístěny mimo oběžnou dráhu Neptuna, známé jako Kuiperův pás . Sonda studovala své místní prostředí, pozorovala řadu KBO z dálky a 1. ledna 2019 uskutečnila svůj druhý blízký let, tentokrát pro KBO.

Během setkání na Nový rok se New Horizons přiblížil jen 2240 mil (3540 km) od Arrokothu, což bylo v té době asi 1,6 miliardy km od oběžné dráhy Pluta. Návrat tohoto blízkého setkání, ohniska probíhající mise rozšířené sondy, je možná překvapivější než data Pluta: Arrokoth o šířce 22 mil (36 km) vypadá jako plochý, načervenalý mimozemský sněhulák se dvěma odlišnými laloky.

Ukazují to poznámky New Horizons Arokoth je původní primitivní bytost „Což je planetární stavební blok zanechaný počátky sluneční soustavy. Členové expedičního týmu uvedli, že její dva laloky jsou jednoho dne pravděpodobně dvěma různými těly, a spojili se v příjemném spojení.

„Ukázalo se, že oba hlavní cíle byly vědecké zázraky – v každém případě nad naše nejdivočejší očekávání,“ řekl Stern.

Hledám průletový cíl číslo tři

Tým New Horizons již začal hledat další KBO na trajektorii kosmické lodi pomocí obrazů pořízených výkonnými nástroji, jako je dalekohled Subaru na Havaji. Stern zdůraznil, že třetí let je vzhledem k hustotě obyvatel Kuiperova pásu dlouhý úder, ale on a jeho kolegové dělají vše pro to, aby zvýšili své šance.

Například členové expedičního týmu JJ Kavelaars a Wes Patrick nedávno začali používat techniky strojového učení k hledání objektů Kuiperova pásu ke studiu, z dálky i zblízka.

Když duo „restartovalo vyhledávací data pro rok 2020 pomocí svých nových programovacích nástrojů, nejenže běželo stokrát rychleji, ale objevilo desítky nových KBO, které lidští vědci nenašli ve vyhledávacích obrázcích!“ Stern Knihy v Aktualizace úlohy minulý měsíc . „Tento důležitý nový nástroj využijeme znovu později v tomto roce, v příštím roce a po něm také.“

I když se neobjeví žádný vhodný létající cíl, New Horizons bude mít v nadcházejících měsících a letech co dělat. Stern uvedl, že sonda již z dálky spatřila téměř 30 objektů Kuiperova pásu a další měsíc bude studovat, pokud vše půjde podle plánu.

Kampaň Mayo bude „další cihlou ve zdi budování statisticky relevantní sady objektů Kuiperova pásu, které jsme studovali způsoby, které můžete udělat pouze tím, že budete v Kuiperově pásu, ať už krátkodobě nebo jako výsledek,“ Řekl Stern. Budujeme tuto databázi. Je to dědictví. “

New Horizons bude dělat i další práci. Bude i nadále shromažďovat údaje o Uranu a Neptune , Například, a pokračoval charakterizovat ekologii Kuiperova pásu, svět, který dosud objevilo jen velmi málo sond. Za předpokladu, že zůstanete zdraví a NASA bude i nadále souhlasit s prodloužením mise, bude New Horizons informovat vědce o světech mimo Kuiperův pás, jehož vnější hrana je považována za vzdálenou asi 70 astronomických jednotek. slunce .

Stern uvedl, že New Horizons dosáhne těchto limitů koncem roku 2020. Kosmická loď bude pravděpodobně schopna dosáhnout přibližně 100 AU v době, kdy jí na konci 2000u dojde energie, čímž si upevní své místo v historii průzkumu.

„Řekli jsme si, že postavíme kosmickou loď, která může létat sluneční soustavou a zkoumat nové světy,“ řekl Stern. „A my ano, a stále to děláme. Ale když vyslovím ta slova – zní to jako sci-fi, ale není.“