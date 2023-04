Dost toho! Ubuntu se zcela zbaví Snap s 24,04 LTS Naughty Nightingale

Navzdory tomu, že hází velkou váhu za Snap, Ubuntu nadále ztrácí v závodě „univerzálního balení Linuxu“.

Zatímco všechny druhy distribucí přijímají Fedora Flatpak, Snap Ubuntu je odmítnut dokonce i distribucemi založenými na Ubuntu, jako je Linux Mint a Elementary OS.

Nitrux, vanilla, gLinux a mnoho dalších distribucí opustilo Ubuntu pro Debian a Snap mohl hrát roli v rozhodování.

Toto neustálé odmítání frustrovalo tým Snap, který tvrdě pracoval na tom, aby si lidé Snap oblíbili maskováním aplikací Snap jako pohodlných balíčků.

V nedávné diskusi na UbuntuCon se tedy vedení společnosti Canonical rozhodlo ukončit vývoj Snapu a integrovat jej do jádra Ubuntu.

Po počátečním odporu se některým uživatelům Linuxu začal Snap líbit, stejně jako se pár lidí připojilo k Unity. To je pro nás děsivá situace. Od Ubuntu One po Unity a Mir jsme projekty v minulosti opustili. Můžeme to udělat znovu pro větší dobro.