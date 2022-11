Mapy Google a Keep již nejsou k dispozici na Wear OS 2

V posledních měsících Google představil Materiály, které předěláte A dlaždice pro Keep on Wear OS. Zhruba v té době služba Google Keep zřejmě upustila od podpory starších zařízení Wear OS 2.

Aktualizace 25.11: Google mapy je další velká aplikace, která nyní „nefunguje na vašem zařízení“ se systémem Wear OS 2 / Android 9. To je ještě větší problém pro majitele, kteří si resetují hodinky, přičemž stávající stahování stále funguje.

Ta stará zařízení také nedostala nové Domovská stránka Google nebo Kontaktyzatímco aktualizovaný pomocník, telefonA počasí Omezeno na Wear OS 3.

Původní 24.11: Hledání služby Google Keep v Obchodě Play pomocí hodinek Wear OS 2 aktuálně aplikaci nevyvolá. návštěva z Webové/mobilní menu a dívat seKompatibilita s vašimi aktivními zařízeními„Seznam aplikací“ na vašem zařízení nefunguje.

Na hodinkách Pixel Watch je nejnovější verze 5.22.452.00.97 a jako požadavek je uveden „Android 11 a novější“.

A Sledování uživatelů Toto odstranění je dnes a potvrdili jsme to na zařízení Wear OS 2, které nebylo nastaveno tak, aby dostávalo aktualizaci na Wear OS 3. Není jasné, kdy byla podpora stažena, ale mohlo se to shodovat s mými přepracovanými věcmi, které se do značné míry aktualizovaly všechno. Výrazná žlutá barva byla odstraněna, přičemž všude byly použity nádobky ve tvaru pilulek.

Tato aktualizace dorazila v září poté, co byla představena dlaždice pro rychlé vytváření poznámek nebo seznamu. (Tato dlaždice později obdržela materiál, který to opravuje, ale všimněte si – pardon – jak text tlačítka Procházet není svisle zarovnán. Z nějakého důvodu je náhled dlaždice vycentrován správně, ale skutečná dlaždice není. Mezitím aplikace Apple Watch nevidím Žádné aktualizace a stále používá předchozí ikonu Google Workspace.)

I když není překvapením, že redesign je specifický pro Wear OS 3, odstranění podpory starších verzí je poněkud nešťastné. I když existuje více zařízení Wear OS 3 než kdykoli předtím pixelové hodiny ke mě Galaxy Watch 5/ 4 f Fossil Gen 6aktivní uživatelská základna Wear OS 2 pravděpodobně nebude štíhlá, i když na aktualizace jen čekají.

Při dnešním pohledu na zařízení Wear OS 2 jsou k dispozici následující aplikace první strany: Google, Gboard, Fit, Peněženka, Zprávy, Fotoaparát, Hodiny, Chytré hodinky Wear OS by Google a YouTube Music. Stávající uživatelé Wear OS 2, kteří již mají nainstalovanou aplikaci Keep, by neměli být ovlivněni, ale při budoucím resetování nositelných zařízení je třeba vzít v úvahu dostupnost/podporu aplikací.

Více o Google Keep:

FTC: K vydělávání příjmů používáme přidružené odkazy. více.

Podívejte se na 9to5Google na YouTube pro další novinky: