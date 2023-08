Na Czech Masters září naděje na Ryder Cup

McIntyre, který hrál po boku Donalda v kvalifikaci do finále v Albatross Golf Resort, zahrál 66, zatímco Bjork šel o jedno lepší s 65 a dělil se o druhé místo.

Nicolai Højgaard a Ludwig Aberg, kteří byli ve stejné skupině jako vicekapitán Francesco Molinari, zakartovali 65 a 68.

Yannick Ball zahrál 66, aby se vyrovnal Molinariho bratru Edoardovi, jeho parťákovi z prvních dvou kol a dalšímu runner-upovi.

Donald ve středu přiznal, že jeho identifikace šesti divokých karet mu způsobila bezesné noci, ale mohla ho povzbudit pouze forma těch, kteří se snažili podat důvod k selekci.

MacIntyre zaujímá třetí a poslední automatické kvalifikační místo v evropské bodovací tabulce a po výhře v Praze se žádný z jeho soupeřů nedostal do první pětky, aby si zpečetil své místo.

„Přibližujeme se (k Ryder Cupu), ale celou sezónu jsem se snažil zůstat soustředěný.“ – Alexander Bjork.

„Jsem s kolem spokojený,“ řekl McIntyre po zahrání 66 bez bogey.

„Po minulém týdnu (když vynechal cut v Severním Irsku) jsem to očekával.

„Věděl jsem, jak jsou tyto dva týdny důležité, zkusil jsem si pohrát s rzí. Cítil jsem, že to dobře švihám, hra železem byla dobrá a hrál jsem slušně.

„Mám toho hodně na srdci, hodně se toho děje a musím dál bojovat.“

Bjork – na 20. místě v Evropě – také udržel kartu bez bogey a zakončil se čtyřmi birdie v řadě před Donaldem, jehož vlastních 71 pokazilo double-bogey šest na 8. jamce – jeho poslední jamce.

„Bylo to hodně zábavné,“ řekl Bjork.

„Luke je skvělý hráč a byl to hráč, když jsem byl mladý. Bylo zábavné s ním hrát.“

„Blížíme se (k Ryder Cupu), ale stejně jako celou sezónu se snažím soustředit na to, co potřebuji ve své hře dělat. Pořád to dělám a to je to, co potřebuji dělat.“