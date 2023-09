Britský kvalifikant Dart porazil Niemeyera a tenis se po 4 letech vrací do Číny

GUANGZHOU, Čína (AP) – Britská kvalifikantka Harriet Dartová porazila v prvním kole turnaje Guangzhou Open Němku Julie Niemeyerovou 6:3, 6:2, když se elitní ženský tenis v pondělí po čtyřech letech vrátil do Číny.

Turnaje v Číně byly zrušeny kvůli omezení cestování koronavirem (COVID-19) v roce 2020. WTA poté v prosinci 2021 pozastavila své akce v zemi kvůli obavám o zdraví grandslamové šampionky Ping Shuai poté, co čínská hráčka vznesla obvinění ze sexuálního napadení. Bývalý místopředseda vlády. Zhang Gao Li.

WTA loni v dubnu oznámila, že má v úmyslu se v této sezóně vrátit do Číny poté, co obdržela ujištění od blízkých Peng, že je v bezpečí a v pořádku, a že „dalšího pokroku by bylo možné dosáhnout“ návratem do země, nikoli pobytem pryč.

Dart na 155. místě se v dalším kole střetne s Belgičankou Grete Meninovou, která porazila Francouzku Diane Barry 6-2, 6-2.

Ruska Diana Schneiderová porazila Američanku Claire Liu, nasazenou jako osmou, 6-1, 6-3, zatímco pátá nasazená Rebecca Masarová se kvalifikovala výhrou 7-5, 6-2 nad Kateřinou Bendelovou.

Dalším překvapením byla Dánka Clara Tossonová, která porazila Češku Lindu Fruvertovou nasazenou jako šestou 6:2, 7:6 (6).

Nejlépe nasazená Magda Linette z Polska, nasazená č. 27, prohrála tiebreak v prvním setu s Jody Berg, než se vrátila a vyhrála 6-7 (3), 6-0, 6-2 v nejdelším zápase dne, který trval dva. hodin. , 20 minut.

