Čínský rover objeví na povrchu Měsíce záhadnou krychli

Poslední dva roky křižoval čínský rover Yutu 2 kráterem Von Karman na odvrácené straně Měsíce, ale během svého letu zahlédl tajemný objekt ve tvaru krychle.

Podle Space.com uchovává Čínský národní vesmírný úřad záznamy o každém lunárním dni plavidla, což je asi 29 pozemských dnů, Podle NASA. 36. lunárního dne rover zahlédl na obzoru ve vzdálenosti asi 260 stop objekt ve tvaru krychle. Andrew Jones, reportér Space.com, který sleduje čínské vesmírné úsilí, Úředníci řekli, že to popsal jako „tajemný domov“. Takto vypadá objekt:

NOVINKA 🚨: Čínský rover objevil na odvrácené straně Měsíce záhadnou anomálii ve tvaru krychle Rover stráví další 2-3 měsíce jeho ověřováním pic.twitter.com/q153AVtLi3 – nejnovější ve vesmíru (@lasinspace) 5. prosince 2021

Obrázky té věci se staly virálními na Twitteru a někteří uživatelé přišli s několika zábavnými a vtipnými teoriemi o tom, co to je.

Na druhou stranu někteří lidé přemýšleli, zda tento předmět ve tvaru krychle může znamenat něco vážného:

Nebezpečí! Tohle nechceme vidět – Optimus Close 🎅 (TeslaAIBot) 5. prosince 2021

No, pokud lidstvo nakonec odhalí nějaké prastaré vesmírné zlo, bude to přinejmenším zajímavější než naše současná situace. – Turinghost 6. prosince 2021

Ačkoli neexistuje žádná skutečná odpověď na to, co je krychle, pravděpodobně to není něco, co zničí Zemi. Jones řekl, že nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že to byl ve skutečnosti velký balvan, který se vynořil z kolizní události.

Čínští představitelé jsou však tímto objektem zaujati a Yutu 2 projde oblastí a vyhne se výmolům, aby se k němu přiblížil. Roveru bude trvat přibližně 2-3 lunární dny nebo až tři měsíce, než se k objektu přiblíží. Někteří stále doufají v naprostý chaos.

