Z Turecka do Turecka: Co znamená změna jména? | mezinárodní

Prezident Recep Tayyip Erdogan zdraví ruskou a ukrajinskou delegaci před jednáním v Istanbulu 29. března. Anadolu Agency (Anadolu Agency prostřednictvím Getty Images)

Od 1. června je oficiálním názvem Turecka v OSN, a tím i v mezinárodním společenství, Turecko. Nová značka již nepovede k nedorozuměním v angličtině, ale nadšení odpovědných za implementaci postupu vytvořilo nejednu situaci ztracenou v překladu.

Změna v OSN byla okamžitá. Generální tajemník António Guterres obdržel dopis od šéfa turecké diplomacie Mevlut Cavusoglu, v němž požaduje „registraci názvu své země v OSN v cizích jazycích jako turečtinu“. Guterresův mluvčí Stephane Dujarric uvedl, že změna byla provedena okamžitě.

Cavusoglu vysvětlil, že iniciativa je součástí iniciativy prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, která začala na konci roku 2021, s cílem „zvýšit hodnotu značky“ jeho země. Tento krok přichází v době rostoucích obav o ekonomiku země, s vysokou inflací a znehodnocením liry. Ankara strávila roky tím, že chtěla prosadit vyrobeno v Turecku Značka je globální, spíše než tradiční vyrobená v Turecku.

Změna názvu Turecka není jedinou změnou, kterou Organizace spojených národů v průběhu let přijala. Od rozpadu Sovětského svazu a vzniku nových nezávislých států až po nedávnou změnu v Nizozemsku ve prospěch Nizozemska, Organizace spojených národů rychle reagovala na žádosti. „Proces je velmi jednoduchý: oficiální zástupce země (v tomto případě turecký ministr zahraničí) musí jednoduše poslat dopis generálnímu tajemníkovi se žádostí o oficiální změnu názvu země. Jakmile úřad generálního tajemníka potvrdí pravosti dopisu, změna názvu vstoupí v platnost v Organizaci spojených národů. V minulosti k tomu došlo,“ vysvětluje Ian Johnson, specialista Organizace spojených národů na University of Notre Dame v Indianě.

Johnson poukazuje na to, že v posledních letech se Nizozemsko stalo Nizozemskem. Svazijsko je nyní Eswatini, Česká republika se stává Českou a Makedonie je nyní známá jako Severní Makedonie.

Zavedení nového názvu je však často více než pouhý rebranding a rozhodnutí má co do činění s vnitřní politikou dané země i s její image v zahraničí, ať už politickou, historickou, právní nebo dokonce turista důvody. Když Nizozemsko získalo toto jméno v roce 2020, učinilo tak, aby svět věděl, že je větší než dvě jeho provincie, Severní Holandsko a Jižní Holandsko. Změnou chtěl stát navíc světu říct o svých národních inovacích a ekonomické síle a překročit stálé obrazy větrných mlýnů, sýrů a tulipánů.

V roce 2018 se Svazijsko, malá země sevřená mezi Mosambikem a Jižní Afrikou, stalo Eswatini z touhy rozejít se s koloniální minulostí, jak naznačuje první jméno (ve skutečnosti byla tato změna oznámena na oslavu 50. výročí nezávislosti na Britech). Říše). Úředníci také tvrdili, že koloniální název země byl často zaměňován s anglickým názvem Švýcarska. V roce 2016 přijala Česká republika, která vznikla rozpadem Československa v roce 1993, název Czechia a jako taková je uvedena v mnoha mezinárodních organizacích.

Konflikt v Severní Makedonii

Případ Makedonie je složitější, protože se jedná o změnu, která zahrnuje historické, administrativní a otázky identity. Aby Řecko (jehož severní region historicky známý jako Makedonie) formálně uznalo svého severního souseda a otevřelo mu přístup do Evropské unie a NATO, souhlasila Bývalá republika Makedonie s tím, že se bude nazývat Republikou Severní Makedonie podle historického Prespasskou dohodou (2018), kterou později ratifikovaly parlamenty ve Skopje a Aténách. Změna si vynutila přejmenování všeho od transparentů po bankovky a učebnice.

Změna názvu nebyla automatická, ale nastala po ústavních dodatcích. Když vstoupila v platnost, změna názvu se stala oficiální,“ vysvětluje Andrea Stojkovsky, výkonná ředitelka Institutu PRESPA ze Skopje. Leden. Předali jsme diplomatickou nótu, v níž se uvádí, že použití zkratky Severní Makedonie vždy odkazuje na zemi Republiky Makedonie.“

Ale asi nejvýraznějším příkladem je Turecko, které požádalo o změnu názvu uprostřed hospodářské krize, která nemá obdoby, s vysokou inflací, umocněnou dopadem války na Ukrajině (její geografická poloha a rozsáhlé pobřeží Černého moře. Umístěte Turecko blízko přední linie konfliktu).

„Je to pokus demonstrovat turecké veřejnosti doma a Turkům žijícím v Německu a dalších západoevropských zemích, že Erdogan má moc prosadit svou vůli za politickými hranicemi země, utvářet jazyk a definovat terminologii,“ říká Mustafa Aksakal. profesor historie na univerzitě v Georgetownu: „Změna jména má velkou symbolickou hodnotu. Doma, alespoň v některých kruzích.“ Někomu to může připadat směšné, ale dává to Erdoganovi roli ochránce při udržování a respektování mezinárodní pověsti země.“

Ve stejné oblasti existují další precedenty. Trvalo roky, než se Írán zbavil jména Persie, aniž by se to kdy podařilo.