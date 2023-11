Skutečný příběh posledního pořadu Netflix, o kterém všichni mluví, Last Stop Larrimah

Larima. Možná jste o tom místě ještě nikdy neslyšeli. Ale má to dobrý důvod, protože se nachází uprostřed australské pouště, má 11 obyvatel a je tak klidné, jak jen klidné město může být.

Larrimah se nachází v Severním teritoriu a je vaším typickým malým městem v australském vnitrozemí. Vzpomeňte si na město v Crocodile Dundee. Taková je Larrimah a jaká je její komunita typických postav z australského vnitrozemí.

Vzhledem k tomu, proč by měl Netflix zájem na produkci dvoudílného dokumentu o něm? No, v Larrimah je toho víc, než se na první pohled zdá, a to všechno kvůli incidentu, který se stal v roce 2017.

16. prosince 2017 zmizel místní muž Buddy Moriarty a jeho pes Kelly. Nikdy nebyli nalezeni a policie oznámila, že byli zavražděni. Případ se stal velkou zprávou v australských médiích a nepřestává fascinovat tisk a veřejnost o šest let později.

Moriartyho zmizení je premisou dokumentu Netflix Last Stop Larrimah, který se zaměřuje na lidi z Larrimah a jejich vztah jak k Moriartymu, tak k sobě navzájem.

V dokumentu se dozvídáme o lidech, kteří žili nebo žili v Larrimě v době Moriartyho zmizení, a je jasné, že je to město, kde lidé chovají zášť a nepřátelství mezi sousedy je velmi běžné.

Z tohoto důvodu se během vyšetřování Moriartyho zmizení celá populace Larrimah stala v případu podezřelými.

Policie ve svém vyšetřování dokonce prohlásila, že podle jejich názoru byl Moriarty zabit v souvislosti a pravděpodobně právě kvůli probíhajícímu sporu mezi ním a jeho sousedy.

Netflix Barry Sharp před hotelem a hospodou Larrimah.

Moriarty měl problémy s mnoha obyvateli Larrimah a snad nikdo jiný než Fran Hodgetts.

Hodgettsová byla v Larrimah tak trochu místní ikonou díky svým slavným koláčům, které do města přitahovaly stovky turistů, jen aby ochutnali lahodné pochoutky.

V dokumentu jsme upozorněni na sérii incidentů mezi těmito dvěma, včetně příležitostí, kdy Moriarty údajně vyhodil mrtvé tělo klokana na Hodgettsův pozemek, ukradl její drahý deštník, otrávil její rostliny a v rozhovoru prohlásil, že jeho pes by neudělej to. Sní jeden z Hodgettových legendárních koláčů a vyplivne maso.

Kamarádka Hodgetts říká, že ji slyšela říkat: „Chci ho zabít. Zabiju ho.“ Hodgetts popírá jakoukoli účast na Moriartyho zmizení.

dodávané Paddy Moriarty zmizel v roce 2017 a od té doby ho nikdo neviděl.

Policie tvrdí, že myšlenka, že byl Moriarty zabit a vložil do něj nějaké koláče, byla teorie, kterou vznesli obyvatelé města. Lidé přestali chodit do Hodgetts Café na palačinky kvůli fámám o její účasti na jeho vraždě.

Mezi další teorie o tom, co se stalo Moriartymu, patří, že byl krmen krokodýlovi bývalého místního hospodského Barryho Sharpa, byl zabit hospodským dělníkem, který chtěl hospodu převzít, a byl vyhozen do městského příkopu. Okraj města.

I když tyto složité teorie mohou mít své opodstatnění, nejpravděpodobnější teorií, na kterou se dokument zaměřuje, je, že Moriartyho zavraždil Hodgettsův zahradník a skutečný strážce Owen Lowry.

Lowry, bývalý boxer, a Moriarty se prý stýkali jen několik dní předtím, než zmizel kvůli Moriartyho psu Kellymu. Předpokládá se, že Lowry řekl Moriartymu „Zbav se toho psa, nebo se ho zbavím pro tebe“, na což Moriarty odpověděl „Pokud se toho psa dotkneš, praštím tě čéškou.“ Vy“.

YouTube/Snímek obrazovky Fran Hodgetts měl dlouhodobý spor s Paddym Moriartym.

V roce 2022, během vyšetřování Moriartyho zmizení, vyšlo najevo, že policie nainstalovala na Laurieho pozemek tajná odposlouchávací zařízení se zvukovou nahrávkou někoho, kdo údajně Laurie hraje na kytaru a zpívá.

Během vyšetřování byl přehrán zvuk, a jak je ukázáno v dokumentu, ukazuje muže, který říká: „Zabil jsem Paddyho, udeřil jsem ho do hlavy. Udeřil jsem ho do nosu kladivem. „Zabil jsem starého Paddyho… praštil jsem ho do hlavy a zabil jsem toho parchanta… a zmlátil jsem ho.“

Zvuk byl údajně nahrán dva měsíce po Moriartyho zmizení a vedl k tomu, že se Laurie objevila u vyšetřování v roce 2022. Laurie popřela, že by to byl on, a řekla, že to nebyl jeho hlas. V tomto okamžiku nebylo provedeno žádné zatčení v souvislosti s Moriartyho zmizením.

Šest let po Moriartyho zmizení zůstává případ nevyřešený, přestože policie došla k závěru, že Moriarty byl skutečně zavražděn.

V roce 2021 policie vypsala odměnu 250 000 australských dolarů (271 000 novozélandských dolarů) za informace vedoucí k umístění Moriartyho těla a odsouzení kohokoli odpovědného.

Co se týče Arimy? Mnoho obyvatel uvedených v dokumentu buď zemřelo, odešlo, nebo má v úmyslu opustit malé město, což znamená, že lidé z Larrimah se možná chystají získat další zásah.

Několik lidí však zůstalo, včetně Hodgettsova vnuka, který nyní provozuje obchod s koláči své babičky, zatímco místní hospodu, která je jádrem mnoha sporů ve městě, nyní vlastní mladý český pár.

Jedna věc je jistá, Larrimah je nyní dobře a skutečně na mapě. A právě když si myslíte, že se v australském vnitrozemí vlastně nic neděje, toto malé městečko uprostřed ničeho produkuje jeden z nejbizarnějších příběhů, které trhají srdce komunity, kde se život zpočátku zdál tak jednoduchý.