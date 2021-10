Zprávy o zábavě: K-popová dívčí skupina natahuje video po odporu v Číně kvůli dětským pandám; Česká skupina uvádí scénu „rychlého občerstvení“ uprostřed zablokování COVID a další

Níže je souhrn aktuálních zpravodajských kanálů pro zábavu.

Zpěvačka „Old Town Road“ Lil Nas X vystupuje na prvním virtuálním koncertu Roblox

Rapper Lil Nas X uspořádá tento víkend virtuální večírek a vydá nové hudební video na Roblox, v prvním projektu svého druhu pro velmi populární dětskou herní platformu. Roblox v úterý řekl, že se spojí s Columbia Records a přivede zpěváka „Old Town Road“ k milionům uživatelů na tři živé virtuální koncerty zdarma, protože videohry se staly oblíbeným způsobem, jak umělci propagovat svoji hudbu, když koronavirová omezení brání velkým shromážděním.

K-popová dívčí skupina natahuje video po odporu v Číně kvůli dětským pandám

Epizoda z televizní reality show ukazující dívčí skupinu K-pop BLACKPINK nesoucí novorozenou pandu byla stažena po obvinění v Číně, že skupina špatně naložila s národním pokladem, nejnovějším sporem mezi hvězdami jihokorejské zábavy a fanoušky u jejího velkého souseda. Minulý měsíc se jihokorejská chlapecká skupina BTS dostala do ohně v Číně poté, co její vůdce učinil prohlášení o korejské válce, a některé produkty související s BTS byly odstraněny z čínských webových stránek.

Česká skupina uvádí scénu „rychlého občerstvení“ uprostřed zablokování COVID

Pandemie koronaviru možná prozatím zavřela česká divadla, ale některá Praha hladová po zábavě zjistila, že sledování živého vystoupení může být stejně snadné jako získání jídla s sebou. Pražský soubor La Botca Circus otevřel „kulturní okno“ v budově pražského trhu, kde publikum až čtyř lidí venku může sledovat pětiminutovou živou show hudby, akrobacie a tance uvnitř, a přitom dodržovat pravidla sociální distancování .

Indie regulovat streamovací služby a online obsah

Indická federální vláda bude regulovat obsah na platformách pro streamování videa, včetně globálních služeb, jako je Netflix, Amazon Prime Video a Hotstar společnosti Walt Disney, v rámci pravidel oznámených tento týden. Dnes, v úterý, krátký vládní oběžník uvedl, že indické ministerstvo informací a vysílání bude dohlížet na vysílání videoobsahu, který dříve nepodléhal regulaci, aniž by poskytl další podrobnosti.

Gillian Anderson vypráví o momentu Madame Tussauds v Koruně

Hraní celebrity s sebou nese nespočet výzev a Gillian Andersonová bojovala víc než většina ostatních, když se v nové sezóně „The Crown“ setkala s britskou premiérkou Margaret Thatcherovou bez zvláštních efektů. Thatcherová vstupuje do televizního seriálu Netflix, který zobrazuje britskou královskou rodinu při navigaci v 80. letech minulého století, kdy byla polarizující vůdkyně Tory na vrcholu své moci.

„Pojď pryč“ nechá Alenku v říši divů, Petera Pana, projet se s mnohonárodnostní posádkou

Alenka v říši divů a Peter Pan jsou bratři a sestry v novém fantasy filmu „Pojď pryč“, který upozorňuje na dva z nejpopulárnějších britských klasických dětských příběhů. A to není vše. Peter a Alice hrají mladé mnohonárodnostní herce, David Oyelowo hraje jejich otce a Angelina Jolie hraje jejich matku na počátku 20. století v Anglii.

Kylie je zpět na tanečním parketu s novým albem „Disco“

Od té doby, co australská popová zpěvačka Kylie Minogue hrála své rodiče v ABBA Records a Donna Summer, když byla malá, byla diskotéka vždy její součástí. Na novém albu, které vydala minulý týden, je Minogue zpět u těchto kořenů a pokud dosáhne čísla jedna, mohla by se zapsat do historie britského žebříčku.

Panenky Jerry Anderson, shromážděné Studio Driver, jdou do aukce

Byla odhalena pokladnice modelů a panenek z televizních pořadů a reklam pro zakladatele „Thunderbirds“ Jerryho Andersona, které šofér zachránil a na 30 let uložil do produkčního studia a tento měsíc má být vydražen. „Dražím už více než 15 let a nikdy jsme neměli sbírku spousty Jerryho Andersona této velikosti v jedné aukci,“ řekl agentuře Reuters Alistair McCrea, expert na zábavu a upomínkové předměty v Eubank Auctions.

(Se vstupem agentur.)