Celia Weston hrála Jolene v „Alice“. Podívejte se na to nyní v 70. – Nejlepší život

V roce 1981 se Jolene Hunnicutt objevila v Mel’s Diner a změnila sitcom Alice navždy. Po pěti letech ve vysílání, Alice Foot Jolene, hraje Celia Westonová, jako řidič kamionu, který se stane novou servírkou v restauraci spolu s Alicí (Linda LavigneováhojnýBeth Howlandová). Jolene byla představena pro sdílení o vyrůstání v Jižní Karolíně, včetně příběhů její babičky, Granny Gums.

Ve skutečném životě je Weston také z Jižní Karolíny. A i když je turnajem velmi známá Alice Dokud show neskončila v roce 1985, od té doby jste ji téměř jistě viděli v jiných věcech. Tento 70letý herec se objevil v různých filmech a televizních pořadech a hraje dodnes. Čtěte dále a dozvíte se více o Westonově životě po-Alice.

Než se Westonova filmová a televizní kariéra pořádně rozjela, začala hrát v divadle v New Yorku. „Neměl jsem agenta nebo tak něco; dělal jsem to, co dělali ostatní. Šel jsem otevřít hovory, přišel jsem tam v 7 ráno, dal si snídani a udělal konkurz a udělal to znovu,“ Řekla to své alma mater School of the Arts University of North Carolina v roce 2018. „Udělal jsem tolik představení, kolik jsem mohl. Jeden z castingových ředitelů mě najal do hlavní role a šlo to dobře, pak jsem debutoval na Broadwayi, blázen, s Kevin Kline. Odtamtud věci začaly.“

Weston pokračovala v hraní na jevišti během své kariéry a v roce 1997 byla nominována na cenu Tony za roli ve Poslední noc Ballyhoo.

Alice byla jednou z Westonových prvních rolí na obrazovce a v následujících letech se objevila v mnoha známých filmech a představeních. Měla role ve filmech mrtvý muž chodícíA Talentovaný pan RipleyA Jak ztratit muže za 10 dníA vesniceA Junebug, A poms. Pokud jde o její televizní role, zahrnuje některé z jejích nedávných projektů Americký hororový příběh: Bizarní showA moderní rodina, A požehnej tomuto nepořádku.

Weston je zvláště známý hraním jižanských postav, což mluvil jsem o V rozhovoru s tiskem z jejího rodného města časopis Spartanburg. „Víš, jak jsme jižanské,“ řekla v roce 2019. „Z kůže nám leze kůže, když někdo udělá karikaturu nebo ukáže podivínskému jižanovi idiota.“ Začalo to. Určitě pomohlo, že byl vychován na jihu jižní matkou belle. „

Promluvte si s Westonem časopis Spartanburg Na to, jaké má štěstí, že se prosadila jako herečka a jak její kariéra pokračovala, přestala vystupovat pouze jako Jižané.

Vysvětlila: „Mám v práci dva projekty. Už nebuduji kariéru, takže se nemusím vyhýbat stereotypům a omezovat se pouze na role jižanu.“ „Naštěstí byli se mnou bohové a já jsem hrála manželku diplomata z České republiky invaze s Nicole Kidmanová A Daniel CraigA byl jsem expertem na Park Avenue K-PAX. V této fázi své kariéry si nekladu žádné limity. Myslím, že herectví je dar. Tisíce lidí trénují, aby byli jedním, a ne všichni jsou zastoupeni, bez ohledu na to, do jaké školy jste nastoupili. Takže jsem velmi šťastný a velmi vděčný za dar, že to mohu udělat. Když můžete žít podle svého daru, je to velmi velký život a já mám velké štěstí.“

Od té doby uplynulo více než 30 let Alice Vyšlo to z vysílání, ale Weston stále tu a tam pár epizod zachytil. Vysvětlil jsem, jaké to je vidět na obrazovce menší verzi sebe sama Spartanburg rozhovor. Řekla, že včera v noci byl jeden, když otevřela kanál se starými televizními pořady, když nemohla spát.

„Alice Fungovalo to a já jsem seděl dvě a půl hodiny a sledoval to, jen fascinován tím, jak zvláštní a úžasné bylo mít příležitost se na sebe skutečně podívat před více než 30 lety,“ řekl Weston. Můžete pochopit, že vaše tělo by tam tak nebylo. Přemýšlela jsem o očekáváních, která jako ženy máme – mladé i staré.“

