Česká republika žádá Rusko o pronájem bezplatných pozemků

Česká republika zrušila rezoluce, které Rusku od Sovětského svazu umožňovaly volné užívání české půdy.

Vláda ČR po jednání kabinetu 17. května oznámila, že revokovala usnesení umožňující Rusku bezplatně využívat pozemky v ČR. Česko bude nyní po Rusku požadovat nájem.

Vláda na návrh ministra zahraničí zrušila devět usnesení československých komunistických vlád v letech 1970 až 1982, která umožňovala Sovětskému svazu bezplatné užívání některých pozemků a jiných zařízení.

Na základě těchto rezolucí Rusko, nástupnický stát Sovětského svazu, udržuje v České republice 42 budov určených k diplomatickému využití podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích.

Podle ministerstva zahraničí ale Rusko naposledy využívalo tyto nemovitosti k diplomatickým účelům už dávno.

„Pro připomenutí tehdejší vl [the resolutions] V zemi okupované Sovětským svazem“ Řekl to premiér Peter Fiala. „Konečně se vracíme do normálu“ přidal. Pan. Fiala dodal, že Rusko na opakovaná varování, aby situaci řešilo, nereagovalo.

Česká republika navíc požádá o splacení dlužného nájemného za poslední tři roky, kdy Rusko začalo budovy využívat k diplomatickým účelům. Některé nemovitosti jsou podle Ministerstva zahraničních věcí ČR využívány ke komerčním účelům.

Rusko stále vlastní budovy, ale nyní se očekává, že budou platit nájem za 59 pozemků dotčených rozhodnutím.

Podle ministerstva financí může Česká republika vybrat přibližně 50 milionů korun (2,4 milionu dolarů).

Budovy se většinou nacházejí v Praze, ale některé budou i v Karlových Varech v Brně a zahrnují rekreační objekty ve středočeských Vlkančicích a Jevanech. Novinki.

Podle poslance Ondaje Koláře Rusko vlastní v Praze 37 budov na ploše asi 112 000 metrů čtverečních, které by neměly být volné.

Zástupce z Prahy 6, největší městské části města, kde se nachází většina ruských budov, uvedl, že o některých saunách je známo, že sloužily jako pekárny a některé budovy si Rusko pronajalo. „Opravdu nechápu, proč musíme tak dlouho čekat. Řekl to českému zpravodajskému webu iRozhlas.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v ruské televizi řekla, že země „samozřejmě“ Přijměte odvetná opatření bez udání podrobností. Česká diplomacie se domnívá, že by to mohlo ovlivnit Český dům v Moskvě, největší české státní aktivum v zahraničí, v němž sídlí různé státní instituce na pozemcích vlastněných Rusy.

Ruská federace má v České republice také více než deset budov, a to Ruské velvyslanectví, rezidenci konzulů a konzulární zařízení v České republice, které jsou využívány v rámci jejích diplomatických misí.

Tento krok je ale posledním příkladem napjatých vztahů mezi oběma zeměmi, protože invaze na Ukrajinu eskaluje.

Diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi se výrazně zhoršily od doby, kdy Česká republika předpokládala, že za výbuchem dvou skladů zbraní ve Vrběticích v roce 2014 stojí Rusko.

V dubnu 2021 Česko a Rusko vyhostily diplomaty, v době, kdy napětí mezi oběma zeměmi bylo nejvyšší za 30 let.

Najděte další zprávy o České republice