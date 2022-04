Vědci varují, že změna klimatu může vyvolat další velkou pandemii

Vědci předpovídají, že jak bude globální oteplování pokračovat, divoká zvířata budou nucena migrovat svá stanoviště – s největší pravděpodobností do oblastí s lidskou populací – což dramaticky zvýší riziko virového skoku u lidí, což může vést k další pandemii.

Toto spojení mezi změnou klimatu a přenosem viru bylo popsáno mezinárodním výzkumným týmem vedeným vědci z Georgetownské univerzity v článku nazvaném „Změna klimatu zvyšuje rizika mezidruhového přenosu viru“, publikovaném 28. dubna 2022 v časopise temperamentní povaha.

Ve své studii vědci provedli první komplexní hodnocení toho, jak změna klimatu restrukturalizuje globální savčí virom. Práce se zaměřuje na posuny geografického rozsahu – cesty, které druhy podniknou, když vystopují svá stanoviště do nových oblastí. Vzhledem k tomu, že se poprvé setkají s jinými savci, studie předpovídá, že budou sdílet tisíce virů.

Argumentují, že tyto přesuny poskytují virům, jako je ebola nebo koronaviry, větší příležitost, aby se objevily na nových místech, což ztěžuje jejich sledování a do nových živočišných druhů, což virům usnadňuje přeskakování přes „odrazový můstek“ k druhům. . Lidé.

„Největší podobnost je ve skutečnosti s riziky, která vidíme v obchodu s volně žijícími zvířaty,“ říká hlavní autor studie Colin Carlson, PhD, odborný asistent v Centru pro globální zdravotní vědy a bezpečnost na Georgetown University Medical Center. „Trhy nás znepokojují, protože sdružování nezdravých zvířat do nepřirozených skupin vytváří příležitosti pro tento stupňovitý proces vzniku – jako když SARS přeskočil z netopýrů na cibetky, pak cibetky na lidi. Ale trhy už nejsou výjimečné. V měnícím se klimatu tento druh proces bude To je realita v přírodě téměř všude.“

Znepokojivé je, že zvířecí stanoviště se budou neúměrně pohybovat na stejných místech jako lidská sídla, což vytvoří nová ohniska pro rizika šíření. Velká část tohoto procesu již možná probíhá v dnešním o 1,2 stupně teplejšího světa a úsilí o snížení emisí skleníkových plynů nemusí zabránit rozvoji těchto událostí.

Dalším důležitým zjištěním je vliv vyšších teplot na netopýry, kteří tvoří většinu nové virové účasti. Jejich schopnost létat by jim umožnila cestovat na velké vzdálenosti a sdílet většinu virů. Vzhledem k jeho ústřední roli při výskytu virů se největší dopady očekávají v jihovýchodní Asii, globálním hotspotu pro rozmanitost netopýrů.

„Naše simulace nás na každém kroku překvapovaly,“ řekl Carlson. „Strávili jsme roky opětovným ověřováním těchto výsledků s různými daty a různými předpoklady, ale modely nás vždy vedou k těmto závěrům. Je to opravdu úžasný příklad toho, jak moc jsme můžeme ve skutečnosti předpovídat budoucnost, pokud se o to pokusíme.“

Vzhledem k tomu, že viry začínají přeskakovat mezi hostitelskými druhy nebývalou rychlostí, autoři říkají, že účinky na ochranu a lidské zdraví by mohly být překvapivé.

„Tento mechanismus přidává další vrstvu k tomu, jak změna klimatu ohrožuje zdraví lidí a zvířat,“ říká spoluautor studie Gregory Alberi, PhD a postdoktorand na katedře biologie na College of Arts and Sciences Georgetown University.

„Není přesně jasné, jak by tyto nové viry mohly ovlivnit dotyčný druh, ale je pravděpodobné, že mnohé z nich se promítnou do nových ochranných rizik a podpoří vznik nových ohnisek u lidí.“

Celkově studie naznačuje, že změna klimatu se stane jediným největším rizikovým faktorem pro vznik nemocí – překoná prominentní problémy, jako je odlesňování, obchod s divokými zvířaty a průmyslové zemědělství. Autoři říkají, že řešením je spárovat monitorování onemocnění volně žijících živočichů se studiemi změn životního prostředí v reálném čase.

„Když se brazilský netopýr netopýr dostane do Appalachie, měli bychom investovat do toho, abychom věděli, které viry označují,“ říká Carlson. „Pokusit se detekovat tyto skoky hostitele v reálném čase je jediný způsob, jak budeme schopni zabránit tomu, aby tento proces způsobil další přelévání a další epidemie.“

„Jsme blíže předpovědi a prevenci další pandemie než kdykoli předtím,“ říká Carlson. „Toto je velký krok k předpovědi – nyní musíme začít pracovat na nejtěžší polovině problému.“

„[{“ attribute=““>COVID-19 pandemic, and the previous spread of SARS, Ebola, and Zika, show how a virus jumping from animals to humans can have massive effects. To predict their jump to humans, we need to know about their spread among other animals,” said Sam Scheiner, a program director with the U.S. National Science Foundation (NSF), which funded the research. “This research shows how animal movements and interactions due to a warming climate might increase the number of viruses jumping between species.”

Reference: “Climate change increases cross-species viral transmission risk” by Colin J. Carlson, Gregory F. Albery, Cory Merow, Christopher H. Trisos, Casey M. Zipfel, Evan A. Eskew, Kevin J. Olival, Noam Ross and Shweta Bansal, 28 April 2022, Nature.

DOI: 10.1038/s41586-022-04788-w

Additional study authors also included collaborators from the University of Connecticut (Cory Merow), Pacific Lutheran University (Evan Eskew), the University of Cape Town (Christopher Trisos), and the EcoHealth Alliance (Noam Ross, Kevin Olival).

The research described is supported in part by a National Science Foundation (NSF) Biology Integration Institutes (BII) grant (BII 2021909), to the Viral Emergence Research Initiative (Verena). Verena, co-founded by Carlson and Albery, curates the largest ecosystem of open data in viral ecology, and builds tools to help predict which viruses could infect humans, which animals host them, and where they could someday emerge. NSF BII grants support diverse and collaborative teams of researchers investigating questions that span multiple disciplines within and beyond biology.

Addition funding was provided by the NSF grant DBI-1639145, the USAID Emerging Pandemic Threats PREDICT program, the Institut de Valorisation des Données, the National Socio-environmental Synthesis Center, and the Georgetown Environment Initiative.