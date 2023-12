Historická budova dokresluje náladu českého hnutí „Skleněný pokoj“

Skleněný pokoj Czech-Shot, který je v současné době v postprodukci, je silně ovlivněn aspektem národní historie, o kterém fanoušci často nemluví – jeho velkolepou architekturou: jeho nejcennější budovy byly po generace domovem tragických událostí. Události.

Vila Tugendhat ve východní provincii Moravy, úchvatná rezidence z litého betonu, která představovala boom funkcionalistického hnutí dvacátých let, je toho jasným příkladem: její němečtí židovští majitelé Fritz a Grete Tugendhatovi byli nuceni uprchnout země. Země ve 30. letech, těsně před nacistickou okupací. „Tento dům může být velmi chladný,“ říká režisér Julius Ševčík. „A strašné. Zvlášť v zimě se všemi uschlými stromy. Toto nekonvenční hodnocení jednoho z nejvýznamnějších modernistických skvostů České republiky dokonale zapadá do jeho žalostného příběhu. Vila, kterou nechala v roce 1928 postavit rodina Tugendhatových, byla v roce 1938 prázdná, duo uprchlo do Švýcarska.

Přísný, tyčící se dům, který byl používán gestapem jako kancelář, navrhl Mies van der Rohe – a vyznačuje se vysokými prosklenými stěnami, které lze libovolně spouštět a zvedat, a místností s onyxovou stranou postavenou tak, aby měnila barvy teplem sluneční světlo. – Po většinu své historie to byly stáje pro Sověty a státem provozované centrum fyzikální terapie.

Ševčík si nestěžuje, když si všimne děsivé kvality vily, která by však navenek dobře zapadala, kdyby byla postavena v Hollywood Hills kolem roku 1975. Místo toho, říká režisér, natáčí uvnitř budovy, která stojí dodnes. jako úplný svět. Prvotřídní muzeum architektonické jednoduchosti nabízející jedinečné příležitosti.

„Skleněný pokoj“, milostný příběh dvou žen, hraje nizozemskou herečku Carice van Houten („Hra o trůny“, „Valkýra“) jako Hannu a švédskou herečku Hannu Ahlström („Kingsman: Tajná služba“) jako Liesel. Hannah žila v domě jako privilegovaná mladá žena, ale většinu svého života ho neviděla, dokud se nakonec nevrátí pozdě v éře studené války a zjistila, že ji přitahuje nejen masivní stavba, ale také stará láska, která dlouho otálel. za.

Rodinná sága Tugendhat, která inspirovala román Simona Mowera z roku 2009, zařazený do užšího výběru The Glass Room, z něhož je film adaptován, se do kina hodí, říká režisér. Produkci plánoval roky slovenský producent Rudolf Berman, který snil o vzácném přístupu k filmu uvnitř historické budovy, která je na seznamu světového dědictví UNESCO.

Vila sloužila jako místo ve filmu „Hannibal Rising“ z roku 2007, ale je přísně zakázáno, s výjimkou oficiálně schválených prohlídek, při kterých jsou účastníci povinni před vstupem zabalit boty do plastových bot. Kameraman Martin Shtrba („Sekal musí zemřít“, „Prominentní pacient“) říká, že jeho přístup k natáčení ve vile byl primárně motivován příběhem – a potřebou dodat film v určitém časovém rámci.

Přesto přiznává, že jeho práce jde na tenké hranici mezi intuicí a přípravou. Adaptabilita – „momentální inspirace“, říká tomu – je zásadní pro to, aby film vypadal jako těsný scénář. „To znamená, že musíte být neustále ve střehu nejen při nastavování záběru, ale zejména při jeho provádění,“ vysvětluje. „Jedině tak lze z obrazu vytvořit báseň.“

„Musíte respektovat původní tóny stěny, což je v tomto případě čistě bílá, což je pro kamerovou techniku ​​nejnepříjemnější barva.“

Martin Štrba, kameraman

Shtrba říká, že jeho ideální objektiv je 60mm pevný objektiv a připouští, že výběr může být „iracionální“, protože vytváří upřímný obraz postav ve středu rámu a abstrakce kolem okrajů vyplývající z rozmazaného pozadí.

Dodává, že fotografování blízko objektů je styl vhodný pro omezený prostor štábu ve vile Tugendhat, kde je součástí hry práce bez stupňovité stěny a bez možnosti delších objektivů. „Musíte respektovat původní tóny stěny, což je v tomto případě čistě bílá, což je pro kamerovou techniku ​​nejnepříjemnější barva.“ Dodává, že světlé stěny znesnadňují zachování dynamického rozsahu, hluboké stíny a světla. Efekt může být katarzní a postavy mohou působit ztraceně, říká režisér Ševčík.

Natáčení uprostřed řady materiálů a textur domu – výsledek Van der Roheovy posedlosti atmosférou – také nabízí neodmyslitelné výhody, zdůrazňuje Shtrba. Říká, že jen málo dalších architektů bylo tak oddaných navrhování interiérů, nábytku a dekorací.

Onyx, kožené čalounění a jelení kůže „dávají obrazu sílu pravdy a zachovávají kouzlo původního designu domu,“ říká Shterba. Vysoké stropy a vzdušné místnosti zároveň vytvářejí atmosféru, která může působit poněkud vzdáleně. „Umožňuje vám to aranžovat scény, jako by se herci pohybovali v šachové partii někoho jiného,“ říká.

Vzhledem k pestré historii vily Tugendhat je to ten nejvhodnější efekt.