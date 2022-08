Random: BMW na Gamescomu odhaluje koncept Mini Aceman ve stylu Pokémonů

BMW v rámci spolupráce MINI x Pokémon odhalilo verzi svého plně elektrického koncepčního vozu Mini Aceman inspirovanou Pokémony.

Objevuje se během poněkud zvláštního klipu z Živá premiéra Gamescomu, kterou moderoval Geoff Keighley, bylo hodně řečí zaměřených na stylizovanou značku, ale ne tolik z hlediska detailů. Je to auto s koncepcí „hracích prvků“, i když přesně, co to znamená, nebylo nikdy vysvětleno.

Zdá se, že vůz zobrazuje na palubní desce spoustu úhledné grafiky Pokémonů, ale Oliver Helmer, vedoucí miniaturního designu a mladá Kelly, která o autě přemýšlela, předvedl své nejlepší tahy v oblasti mediálního tréninku tím, že odvrátil pozornost od první otázky, aby promluvil. Gamescom, a pak zahnat konverzaci do velmi specifické nicoty. Mini je víc než jen auto, víte; to je Dopis Spojte se s ním a prozkoumejte cestu.

Zdá se, že tato spolupráce je zápas v nebi, protože Pikachu je elektrická varianta a auto je také elektrické – to muselo vzít druhý marketingový tým, možná tři Celé vteřiny, než k tomu dojde. Pro Ashe a jeho oblíbeného Pocket Monstera však máme dobrou zprávu, protože pravděpodobně budou moci zůstat na silnici na svých pěkných kolech a zároveň se vyhnout prudce rostoucím cenám za nevyužitou energii, protože krize životních nákladů sužuje národy po celém světě.

Zdá se, že k tomuto mini můžete připojit svou herní konzoli, ale opět nejsou uvedeny žádné podrobnosti. „Play on“ je slogan této spolupráce. Díky bohu, že se jim podařilo vtěsnat tuto zásadní informaci, jinak by nám zbyly otázky.

Nejste si jisti, že garantují Serebiiho tweet, ale na Gamescom tento víkend uvidíte Pokémon x Mini Aceman Concept Car Pokud mě vyhodí, možná se budu muset naučit řídit. pic.twitter.com/1QHbR3yMMH – Joe Merrick 23. srpna 2022

Takže ano. Zvláštní část určitě. Ale co, alespoň tato část nebyla vesmírná. my oni byli Zklamaný, že se Jeff nezeptal Olivera na jeho oblíbeného Pokémona, jak řekl.

Blog BMW Má více informací o autě. Podívejte se na video níže (přeskočte na konec bitu Pokémon):

účast v Nintendo Live na mě

zmatený? Plachý? vyčerpaný? čas spát. Níže nám dejte vědět, co si myslíte o konceptu Mini Aceman a jak oslovuje hráče. A dejte nám vědět také své odhady o návrhářově oblíbeném Pokémonovi. Pojďme si z toho vzít alespoň nějaké slovní hříčky.