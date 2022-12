Nizozemsko a Česká republika posílí bezpečnostní vazby s PH

BRUSEL, BELGIE: Prezident Ferdinand Marcos mladší přijal závazek Nizozemska a České republiky posílit vazby v sektoru obrany.

Generální ředitel se setkal s nizozemským premiérem Markem Ruttem a českým prezidentem Petrem Fialou na samostatných jednáních na okraj vzpomínkového summitu Sdružení národů jihovýchodní Asie – Evropská unie.

Nizozemský premiér Mark Rutte pózuje s vlajkami EU a ASEAN v pozadí, když přijíždí na summit EU-ASEAN (Asociace národů jihovýchodní Asie) do sídla Rady Evropy v Bruselu 14. prosince 2022. Kenzo Triboillard/AFP Nizozemský premiér Mark Rutte pózuje s vlajkami EU a ASEAN v pozadí, když přijíždí na summit EU-ASEAN (Asociace národů jihovýchodní Asie) do sídla Rady Evropy v Bruselu 14. prosince 2022. Kenzo Triboillard/AFP

Rutte pozval filipínského vůdce, aby se příští rok zúčastnil dvou konferencí o umělé inteligenci a vodním hospodářství v jeho zemi.

Nizozemský premiér uvedl, že jeho země pořádá v únoru 2023 konferenci zaměřenou na setkání ministrů zahraničí, obrany a hlav států o úloze umělé inteligence ve vojenské oblasti.

Oba lídři se shodli, že kybernetická bezpečnost je pro ozbrojené síly státu zásadní, zejména při ochraně vojenských sítí před kybernetickými útoky.

„Oblast kybernetické bezpečnosti naší armády každým dnem roste,“ řekl Marcos.

Nizozemsko bude také hostit konferenci o hospodaření s vodou a přizpůsobení se změně klimatu.

Marcos řekl, že oba závazky by byly „velmi užitečné“ pro Filipíny, jednu ze zemí nejvíce ohrožených změnou klimatu.

„Snažíme se rozhodnout, zda vytvořit nebo nevytvořit novou agenturu pro vodní hospodářství. Zdá se, že je přímo v koncernové oblasti Filipín. Každá městská a velká obec na Filipínách má problém s vodou, ať už to ví.“ nebo ne,“ řekl.

Marcos na schůzce s Fialou hledal pomoc České republiky při transferu technologií v rezortu obrany.

Řekl, že transfer technologií je součástí pokračující podpory jeho vlády pro program modernizace filipínských ozbrojených sil.

„To je velmi užitečné pro náš probíhající program modernizace obranných sil na Filipínách, zvláště nyní, když se snažíme posílit schopnosti naší pobřežní stráže,“ poznamenal.

„Ještě zajímavější je, že když přenesete technologii ze své země do mé, můžete vyrábět [in our own country] Nyní některé zboží dodávají jiné země, a to dělá z Filipín centrum veškeré logistiky,“ řekl Marcos.