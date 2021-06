Hlasovali pro brexit, ale ne s obrovským parkem nákladních vozidel, který s ním přišel

“Pro lidi, kteří žijí poblíž, je to naprostá katastrofa, když se rozsvítí noční obloha. Upřímně řečeno, je to jako letiště Heathrow,” řekl Jeffrey Fletcher, vedoucí farní rady v Mershamu (vyslovuje se ‘mirzam’).

Řekl, že konzultace o 24hodinové zastávce kamionu byla nedostatečná a návrhy, jak problémy omezit, byly ignorovány. Diskuse o problému, který rozdělil zemi, je však tak polarizovaný, že pan Fletcher věří, že o brexitu se změnilo jen málo názorů.

„Nestretl jsem nikoho, kdo by řekl, že by hlasovali jinak,“ řekl pan Fletcher, volič brexitu, a popíjel kávu v zahradě svého bývalého statku, jehož část sahá až do 15. století.