Chobotnice pomáhají vyřešit dlouhodobou záhadu o zániku Západní Antarktidy

Pokud by dnes roztál veškerý led pokrývající západní Antarktidu, hladina globálních moří by stoupla o 4 až 5 metrů, což by způsobilo velké záplavy a problémy pro komunity po celém světě. Je to znepokojivý scénář, ale už se to stalo. Jen se zeptejte chobotnice.