Vytrvalý rover nachází důkazy o dávných povodních na Marsu, říkají vědci

Vytrvalý rover, který strávil měsíce cestováním na Mars, nemohl přistát na zajímavějším místě.

Kráter Jezero – Suchá, větrem smetená skvrna marťanských skal, kde rover přistál v únoru Bylo to kdysi koryto řeky napájené prastarou řekou se záplavami tak silnými, že mohli přesouvat kameny, říkají vědci.

ty výsledky, Bylo zveřejněno minulý týden v časopise Science, potvrdila podezření vědců, že kráter obsahoval jezero před miliony let, a také naznačuje, že tato část Marsu měla teplou a vlhkou minulost se složitějším koloběhem vody, než bylo známo.

“Tady tekly řeky,” řekla Katie Stack Morgan, zástupkyně vědeckého pracovníka projektu Mars 2020 a autorka výzkumného příspěvku, o krajině Jezero zhruba před 3,5 miliony let. „Možná bylo Jezero dobrým místem pro život a toto prostředí se postupem času vyvíjelo.“

Další studie by mohly vědcům pomoci pochopit, proč planeta vysychá, a poskytnout nové stopy o tom, zda planeta někdy podporovala život.

Pohled ze země

Nová perspektiva – díky vytrvalosti – a geologické výzkumné práce vědců tyto myšlenky umožnily.

Rover, který přenášel snímky z povrchu kráteru na Zemi, poskytl vědcům nové pohledy, které z vesmíru nelze vidět.

“To, co si myslíte, že vidíte z oběžné dráhy kolem Marsu, nemusí být to, co vidíte, když vstoupíte do kráteru v úrovni očí,” řekl Stack Morgan.

Snímky na úrovni povrchu podporovaly teorii vědců, že Jezero kdysi obsahovalo hluboké jezero.

Obrázky také poskytly vědcům, včetně 39 autorů vědecké práce, schopnost analyzovat vrstvy hornin na výchozu zvaném Kodiak. Vědci zjistili, že tyto vrstvy odpovídají tomu, jak se na Zemi objevily říční delty, což naznačuje tok vody do starověkého jezera.

Vizuál ale obsahoval i některá překvapení. Na jiných útesech poblíž Kodiaku si vědci všimli velkých balvanů – některých až pět stop širokých a tvarovaných vodou – v horních vrstvách útvarů, uvádí vědecký dokument.

Mají podezření, že horniny byly uloženy během masivních povodňových událostí dostatečně silných, aby rychle přeměnily povodí na Marsu.

Nevědí, co způsobilo tyto záplavy, ale spekulovali v novinách, že silné srážky, rychlé tání sněhu nebo změny ledovcového ledu mohou vyvolat povodňové vody.

„Přestavět takové věci může být velmi obtížné,“ řekl Stack Morgan.

Hledání známek života

Vytrvalost je první rover, který sbírá a uchovává vzorky marťanských hornin.

Stack Morgan řekl, že je vzrušující vědět s jistotou, že rover navštíví a bude sbírat vzorky ze starobylého jezera napájeného řekou.

To znamená, že rover bude mít přístup k různým typům hornin, které byly uloženy v kráteru. Rover by podle ní také měl být schopen dosáhnout a ochutnat části starověkých jezerních lůžek, což jsou „přesně takové postele na Zemi, které jsou skvělé pro organickou hmotu a biologické podpisy“.

Rover by mohl být na správném místě, aby odpověděl na některé z nejhlubších otázek lidstva.

“Proto jsme přišli do Jezera s takovou vytrvalostí,” řekla. “Jezero zatím nezklamalo.”