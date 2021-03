USA Coronavirus: To je důvod, proč odborníci tvrdí, že USA mohou být oklamáni zlepšením čísel Covid-19 a co to znamená pro léto

„Myslím, že se necháme oklamat,“ řekl ve čtvrtek Dr. Paul Offitt, ředitel Centra pro výuku vakcín v dětské nemocnici ve Filadelfii. „Myslím, že se stane, že uvidíte, že když vstoupíme do letních měsíců, počty poklesnou a lidé budou myslet skvěle, jsme v pohodě.“

Dodal: „A pak, pokud se nedostaneme k tomu, co si myslím, že bude alespoň 80% imunity populace proti přirozené infekci nebo imunizaci, až přijde zima, znovu uvidíte nárůst.“

Mnoho zemí však začalo opatření uvolňovat, včetně maskovaných států. Vzhledem k menšímu počtu masek a více lidí, kteří se pohybovali s více přenosnými variantami, zvýšila IHME předpovědi úmrtí Covid-19 do 1. července o dalších 22 000 lidí.

Celkově IHME očekává do 1. července téměř 600 000 úmrtí Covid-19, což je nárůst ze současného počtu přibližně 530 000 zaznamenaných úmrtí.

Rochelle Wallinsky, ředitelka Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v USA, uvedla, že další kroky USA mohou ovlivnit průběh pandemie. Rozhovor NBC Nightly News

„Myslím, že měsíce březen a duben jsou jen důležité a kritické časy,“ řekla. “Na jedné straně máte tento vysoce přenosný virus, který by po jarních prázdninách mohl vést k dalšímu nárůstu.”

„Na druhou stranu pracujeme na zvýšení očkování velmi, velmi rychle a to, co opravdu chceme udělat, je dát těmto vakcínám bojovou šanci je porazit a nedovolit, aby se tento virus znovu rozšířil.“

„S tímto virem musíme být pokorní.“

Pro ty, kteří byli očkováni, vydal CDC v pondělí nové pokyny, přičemž zachoval doporučení proti cestování pro ty, kteří byli očkováni.

Někteří se ptali, zda jsou pokyny příliš přísné.

„S tímto virem musíme být pokorní,“ řekl Walinsky v rozhovoru pro NBC Nightly News. „Pokaždé, když jsme cítili, že jsme pod kontrolou, měli jsme obrovskou podporu.“

Wallinski uvedl, že jakmile bude očkováno více lidí a počet případů poklesne, může CDC revidovat své pokyny.

Podle údajů CDC zveřejněných ve čtvrtek bylo ve Spojených státech podáno více než 98 milionů dávek vakcín Covid-19 rok poté, co byla kvůli viru uzamčena většina země.

Asi 1 z 10 lidí ve Spojených státech – asi 33,9 milionu lidí – byl plně očkován a asi 1 z 5 lidí – více než 64 milionů – dostalo jednu dávku.

Čtvrtek adresa Prezident Joe Biden slíbil, že jmenování vakcín bude pro všechny dospělé ve Spojených státech otevřeno do 1. května a do 4. července mohou USA oslavit svou nezávislost na pandemii.

„Pokud přijde 4. července a vaše rodina bude očkována a vaši sousedé na ulici budou očkováni, můžete se určitě setkat na grilování,“ řekl ve čtvrtek dr. Jonathan Rayner reportérovi CNN.

„Získání výstřelů do paže není jen lístek na očkování, je to lístek, který má lidi přivést zpět do kanceláří, otevřít kina, zaplnit stadiony a vrátit lidi zpět do letadel,“ řekl.

Přesouvání pozornosti na „Long Covid“

Ale i když se šíření viru ve Spojených státech podaří v příštích měsících, národ bude stále bojovat Přeživší Covid-19 Dr. Ashish Jha, děkan Fakulty veřejného zdraví na Brown University, uvedl, že trpí touto chorobou dlouho poté, co jsou nakaženi.

“Víme, že 525 000 našich spoluobčanů zemřelo, ale víme také, že desítky milionů byly infikovány, nezemřely a naštěstí se uzdravily. Chci však vědět, jaké jsou dlouhodobé účinky těchto jedinců,” řekl Jha řekl. Irene Burnett z CNN.

„Cítím úzkost, protože špičku ledovce vidíme, jen když přemýšlíme o dlouhém Covidu, kde bude spousta zdravotního postižení, spousta utrpení, které tu bude dlouho,“ řekl Jha. . „Doufám, že to není pravda. Ale to je moje starost, a rád bych tomu lépe porozuměl.“

Jedna nedávná studie zjistila, že 30% lidí s Covid-19 stále mělo příznaky po dobu až devíti měsíců po počáteční infekci a Národní instituty zdraví zahájily výzkumné úsilí ve výši miliard dolarů za účelem studia dlouhodobých účinků na zdraví.