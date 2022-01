Ruský vicepremiér Alexander Novak v sobotu prohlásil, že za energetickou krizi může Evropská unie.

Globální krize dodávek plynu zvýšila spotřebitelské účty v celé Evropě, zvýšila inflaci a obvinění, Nejnovější vývoj Podle šéfa Mezinárodní energetické agentury Fatiha Birola Moskva zhoršuje problém zadržováním dovozu.

Novak řekl, že Rusko splnilo své dlouhodobé smlouvy s Evropskou unií. Dodal, že za krizí stojí „krátkozraká politika Evropské unie a Evropské komise, které se po mnoho let záměrně odklonily od dlouhodobých smluv a posunuly energetický sektor směrem ke snížení závislosti na něm posunem od dlouhodobých -termínované smlouvy, které je definují.“

Asi 40 procent evropského dovozu zemního plynu pochází z Ruska, ale tok do bloku letos klesl asi o čtvrtinu.

Novak řekl, že Rusko má „obrovské zdroje“ a mohlo by zvýšit své dodávky do Evropy. To však vyžaduje stabilní desetiletí, aby se podpořily investice do výroby. „Hodně jsme předali Německu, Turecku a dalším zemím, které si zvolily svou velikost,“ řekl.

„Špatné plánování a krátkodobá energetická politika trápí evropské politiky, kteří se to snaží přenést na ostatní,“ dodal. Novak hovořil pro ruskou veřejnoprávní televizi a citoval komentáře ochutnat.