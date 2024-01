Hrdlička východní se v České republice chová poprvé

Po deseti letech pravidelných pozorování na jihovýchodě České republiky byl zdokumentován chovný pár hrdličky orientální.

Želva orientální byla poprvé zaznamenána poblíž Nove Milne v roce 2012 a od roku 2015 je v této oblasti každoročně k vidění. Většina ptáků byla přítomna mezi říjnem a březnem a hrdličky jsou s větší pravděpodobností identifikovány jako hrdličky evropské. Přistěhovalec, ne.



Želva orientální je v České republice trvale k vidění od roku 2015 (Koshi Koshi přes Flickr).

Pochybnosti o tom, zda byli ptáci v zajetí nebo ne, byly brzy vyřešeny, protože mnoho ptáků neslo kroužky a používali je chovatelé ptáků.

Dosud největší hejno zaznamenané na Novomlýnsku tvoří asi 30 holubů.

K prvnímu zaznamenanému pokusu o rozmnožování hrdličky orientální v České republice došlo v roce 2022, kdy bylo počátkem dubna nalezeno hnízdo v keři švestky třešňové na jižním břehu vodní nádrže mezi obcemi Dolní Věstonice a Pavlov.

Do 14. dubna hnízdo obsahovalo dvě velká mláďata, ale důkladná prohlídka 26. dubna odhalila pouze jedno nebo dvě peří mláďat, což naznačuje, že hnízdo bylo předčasné.

Tento rekord byl přijat Českým výborem kuriozit v kategorii E, která má pohled na ptáky původem v zajetí.

Toto chovatelské úsilí vyvolává možnost, že by se želva orientální mohla stát přirozeným chovatelem v České republice po pozorování četných volně létajících ptáků. To by mohlo znamenat, že se stane dalším druhem, který splňuje kritéria pro kategorii C pro vypuštěné nebo uniklé druhy se soběstačnými divokými populacemi v Evropě.

Želva orientální je jinak v Evropě vzácným tulákem, volně žijícím ptákem, který se množí pouze na Uralu v západní Baleárské oblasti.

Poznámka

Berga, B, & Horrell, D. 2023. Želva orientální (Streptophilia orientalis) – nový hnízdící ptačí druh z České republiky. Greggs 40: 203-210.