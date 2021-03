Nvidia představuje technologii Reflex, která snižuje latenci Overwatch

Aktualizovat na Všimněte si a dodržujteObecná testovací oblast (PTR) Přinášíme technologii redukce latence Nvida, Volaný Reflex, k oblíbenému titulu esports (Přes Engadget). Tato technologie si klade za cíl pomoci zkrátit dobu mezi kliknutím myši a časem, kdy vidíte výslednou akci na obrazovce, čímž bude hra citlivější. Skutečnost, že to přichází Všimněte si a dodržujte Bylo to oznámeno znovu v lednu„Ale nyní je k dispozici hráčům, kteří mají přístup k PTR a mají nejnovější ovladače Nvidia.

Pokud jste Nemohl jsem dostat jednu z nejnovějších grafických karet NvidiaStále však existuje naděje, že si Reflex budete moci vyzkoušet sami Všimněte si a dodržujte Tato technologie byla oznámena společně s grafickými kartami řady 30, ale funguje na kartách sahajících až do řady GTX 900.

Nvidia to má Neuvěřitelně podrobné vysvětlení O tom, jak technologie funguje, ale střešní přehled spočívá v tom, že hra bude pracovat s vaším grafickým procesorem, aby bylo zajištěno, že snímky budou vytvořeny „včas“, aby se zobrazily na vaší obrazovce, takže teoreticky byste měli vždy vidět nejnovější informace.

Stojí za zmínku, že latence může mít určité významy, zejména pokud jde o online hraní. Reflex není navržen tak, aby napomáhal optimalizaci síť Latence, takže pokud máte špatné připojení k internetu, pravděpodobně to váš herní zážitek moc nezlepší.

Zda je rozdíl v latenci patrný, bude do značné míry záviset na typu zařízení, které používáte, o kolik je vylepšeno a jak atraktivní jste. Pokud jste však testerem, může být užitečné jej vyzkoušet a zjistit, zda zaznamenáte zlepšení. Pro všechny ostatní je to něco, na co se v budoucí aktualizaci těšíme.

AMD má také funkci zaměřenou na snížení vstupní latence na svých grafických kartách. Jmenuje se Radeon Anti-Lag, Který lze také hrát v Overwatch.