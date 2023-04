Roger Waters oznámil přímý přenos ceremoniálu a filmovou událost

Roger Waters oznámil živou a filmovou událost pro svůj koncert 25. května v O2 Areně v Praze.

Trafalgar Releasing bude koncert – který je součástí Watersova probíhajícího turné This Is Not a Drill – vysílat ve více než 1500 kinech ve více než 50 zemích. Vstupenky budou v prodeji 25. dubna. Můžete se podívat na úplný seznam kin, která se na filmu podílejí webová stránka.

Waters zahájil své turné This Is Not a Drill v červenci 2022 po dvou letech zpoždění souvisejících s COVID. Spoluzakladatel Pink Floyd zahájil show drzým vzkazem promítaným na obrazovkách nad pódiem: „Pokud nesouhlasíte s Rogerovou politikou, možná by bylo lepší jít dolů do baru.“ Zbytek série z celého srdce odsuzuje činy několika světových vůdců, včetně prezidenta Joe Bidena, kterého považuje za „válečného zločince“.

Na dotaz německých novin Berliner Zeitung Proč odmítá ustoupit od tak polarizujících politických prohlášení, Waters odpověděl: „Protože jsem, kdo jsem. Kdybych nebyl touto osobou se silným politickým přesvědčením, nepsal bych.“ Odvrácená strana MěsíceA zeďA Kéž by jsi byl tadyA K smrti pobavený A všechny ostatní věci.“

Waters také nedávno odhalil své plány na opětovné bodování Pink Floyd Odvrácená strana Měsíce. „Dopadlo to opravdu skvěle a jsem nadšený, že to všichni uslyší,“ napsal zpěvák a kytarista na Facebook. „Není to náhrada originálu, který je samozřejmě nenahraditelný. Ale je to způsob, jak se 79letý muž ohlédne očima 29letého muže o 50 let zpět a řekne, citovat báseň můj otec o mém otci: „Udělali jsme, co bylo v našich silách, zachovali jsme jeho důvěru a náš táta by na nás byl hrdý.“ Je to pro mě také způsob, jak uctít Nickovu nahrávku. [Mason] Ricku [Wright] a Dave [Gilmour] A mám plné právo být na něj hrdý.