Střední a východní Evropu čekají chmurné vyhlídky růstu

Polsko: Zatím slabé třetí čtvrtletí

Polská ekonomika zahájila třetí čtvrtletí slabě. Všechny údaje o reálné ekonomice za měsíc červenec si vedly méně, než se očekávalo, což naznačuje obecně slabou domácí poptávku, zatímco globální podmínky zůstaly nepříznivé. To naznačuje, že oživení bude ve čtvrtém čtvrtletí pomalejší a výraznější než ve třetím čtvrtletí. To naznačuje rizika poklesu naší prognózy HDP pro rok 2023 ve výši 1 %.

Inflace CPI v červenci byla 10,8 % meziročně (pokles z 11,5 % v červnu), z velké části tažena cenami potravin (-0,6 bp) a energií (-0,2 bp). Jádrová inflace rovněž klesla na 10,6 %, ale od CPI odečetla pouze 0,2 bazického bodu. Ve srovnání s únorovým vrcholem CPI již CPI zpomalil zhruba o 8 bazických bodů, zejména kvůli odeznívajícím externím nabídkovým šokům. Očekáváme, že CPI v srpnu poklesne přibližně o 10 % r/r, ale ne méně. Rozhodujících jednociferných hodnot by měla dosáhnout v září a do konce roku by se měla pohybovat kolem 7 %.

Očekáváme, že Rada pro měnovou politiku zahájí své uvolňování v září, a to i bez splnění pokynů guvernéra CPI na jednociferné hodnoty. Nedávná reálná ekonomická data jsou nevýrazná, tj. údaj o HDP za 2. čtvrtletí ve výši -0,5 % meziročně byl pod prognózou PNB na červenec (-0,1 % meziročně) a prognózy pro druhou polovinu roku jsou rovněž předmětem negativní prognózy rizik. Mezitím je inflace na jasné cestě k dosažení jednociferných úrovní později v druhé polovině roku. Nedávná prohlášení MPC však nenaznačují, že by rada chtěla snížit úrokové sazby o více než 25 bazických bodů na jediném zasedání. A tak se díváme na dvě nebo tři snížení o 25 základních bodů v roce 2023.

EUR/PLN zůstává vůči EUR vázaný na rozpětí a je nepravděpodobné, že by se změnil před všeobecnými volbami v polovině října. Zlotý zůstává podporován přebytkem obchodní bilance a aktivitou ministerstva financí, které kompenzuje nepříznivý sentiment rozvíjejících se trhů. Zlotý může po volbách klesnout, protože průzkumy veřejného mínění naznačují, že politická situace může bránit okamžitému přístupu k ozdravnému fondu. Navíc očekáváme postupné oživení domácí poptávky ve druhém pololetí, což by vzhledem k omezené vnější poptávce mělo vést ke snížení obchodního přebytku Polska.

Očekáváme další sklon křivky polských státních dluhopisů. Návrh rozpočtu na rok 2024 představuje výrazný nárůst (o 55 %) čistých výpůjčních potřeb (na 225 miliard zlotých ve srovnání se 143 miliardami zlotých v roce 2023), přičemž místní banky mohou v roce 2024 pokrýt třetinu této částky ve srovnání se dvěma třetinami v roce 2024. 2023, a ministerstvo financí by mělo být silně závislé na poptávce. Základní vývoj na trhu také obecně nepodporuje domácí dlouhodobý horizont, zatímco domácí údaje by měly udržet nebo dokonce posílit pohledy trhu na uvolňování centrálních bank.

Česko: Blíží se první snížení úrokových sazeb

Česká ekonomika vykázala ve druhém čtvrtletí mírný mezičtvrtletní růst o 0,1 % a poslední měsíční data ukazují mírný růst průmyslových tržeb a maloobchodních tržeb po velmi slabých číslech v první polovině roku. Obraz je však stále smíšený. Při pohledu na detaily vidíme, že jediným skutečným tahounem ekonomiky je automobilový sektor a poptávka ze zahraničí. Zdá se tedy, že růst za celý rok bude slabší, než jsme dříve očekávali, ale v následujících měsících stále očekáváme oživení, což naznačují již první data.

Inflace v červenci klesla na 8,8 % r/r a byla již druhý měsíc v řadě na jednociferném území a byla nejnižší ve střední a východní Evropě. Podle našeho názoru se očekává, že inflace bude v následujících měsících dále klesat, ale mnohem pomalejším tempem. Ceny pohonných hmot navíc překvapivě vzrostly po zvýšení spotřebních daní, které posunulo inflaci o 0,3-0,4 pipu nad naši předchozí prognózu. Inflace se však v září očekává v rozmezí 7-8 % y/y. Díky podkladovému efektu však inflace v říjnu opět vzroste nad 8 % a zůstane tak i po zbytek roku. A v lednu by inflace měla klesnout do rozmezí 2-3 % y/y, blízko cíle ČNB, kvůli masivní srovnávací základně a sezónnosti.

Nadále očekáváme, že Česká národní banka v listopadu poprvé sníží úrokové sazby o 25 bazických bodů. Existuje však jasné riziko, že centrální banka bude chtít zůstat na bezpečné straně a počkat na lednová čísla o inflaci. To znamená odložit snížení úrokových sazeb na první čtvrtletí roku 2024.

Po finanční stránce jsme v posledních měsících zaznamenali výrazný obrat do pozitivního směru. Schodek státního rozpočtu se stabilizoval a je velká šance, že se podaří splnit vládou stanovený cíl deficitu. Vláda navíc neustále projednává další úspory pro letošní rok. Na příští rok už Parlament schválil sjednocovací balíček v prvním kole a legislativní balíček by měl pokračovat v září. Vzhledem k vládní většině v parlamentu očekáváme jeho schválení v průběhu měsíce října.

Maďarsko: To nejhorší může být za námi

Vkládali jsme velké naděje na zveřejnění HDP za druhé čtvrtletí a byli jsme velmi zklamáni. Maďarsko je už čtyři čtvrtletí v technické recesi, což je nový rekord v moderní době. Světlou stránkou zůstává zemědělství, od kterého očekáváme, že zemi vytáhne z útlumu silným výkonem ve druhé polovině roku. K udržení ekonomiky mimo recesi po celý rok to ale stačit nebude. Nyní očekáváme, že se reálný HDP v roce 2023 sníží o 0,5 %, což je možná jediná země střední a východní Evropy, která má rok poklesu.

Snížení domácí poptávky (hlavní hybatel negativní dynamiky) má pozitivní vedlejší efekt: obchodní bilance je již pět měsíců v přebytku, zatímco běžný účet je podle předběžných čísel ve druhém čtvrtletí přebytkový. Na tomto pozadí jsme výrazně zvýšili naši prognózu vnější rovnováhy a nyní vidíme, že běžný účet bude v roce 2023 přebytek ve výši 0,3 % HDP.

Pokud bude inflace v důsledku slabé domácí poptávky nadále klesat podle očekávání, očekáváme, že jádrová inflace bude do konce roku nižší než 7 % a jádrová inflace bude jednociferná. V této souvislosti se Maďarské národní bance brzy podaří vytvořit pozitivní prostředí pro reálné úrokové sazby, zejména po nedávném signálu od tvůrců politik, kteří varovali před přílišným očekáváním snižování sazeb na základě tržních sazeb. Tento tvrdý postoj by se mohl promítnout do vyšší trajektorie úrokových sazeb, než se očekávalo, alespoň v nadcházejících měsících. V důsledku toho vidíme pro naši prognózu úrokových sazeb na konci roku ve výši 11 % proinflační rizika.

Finanční situace v Maďarsku je i nadále náročná, jak dokládá vývoj rozpočtu v prvních sedmi měsících roku. Není tedy divu, že ministr financí o možnosti revize rozpočtu v září veřejně mluvil. Ačkoli není jasné, co by tato úprava mohla v praxi znamenat, domníváme se, že půjde o kombinaci směrem nahoru revidovaného cíle schodku ve výši 4,4 % HDP v kombinaci s některými dodatečnými rozpočtovými opatřeními k dosažení nového cíle. Z pohledu dluhového financování zde nevidíme žádné problémy, protože dodatečná nabídka bude navýšena vydáním dluhu v cizí měně.

Rumunsko: Fiskální úpravy potřebné k udržení rostoucího deficitu

Rychlé čtení HDP za druhé čtvrtletí potvrdilo, že rumunská ekonomika poměrně rychle zpomaluje. HDP vzrostl ve druhém čtvrtletí o 1,1 % a v první polovině roku o 1,7 %, což je výrazně méně než náš odhad 2,3 %. Zatímco podrobné údaje o HDP ze 7. září mohou vrhnout jiné světlo na dynamiku růstu, již jsme revidovali naši prognózu růstu HDP pro rok 2023 z 2,5 % na 1,5 %, přičemž rok 2024 zachováme na 3,7 %.

Z pohledu měnové politiky nižší růst pravděpodobně vykompenzuje mírně vyšší inflační očekávání RNB a povede ke stabilnímu prostředí úrokových sazeb po zbytek roku. Domníváme se, že centrální banka zatím neuvažuje o načasování přechodu k holubičí měnové politice, a to i přes častější holubičí prohlášení vydávaná ostatními centrálními bankami v regionu. Zachováváme náš výhled na první snížení sazeb v prvním čtvrtletí roku 2024 na klíčové sazbě 5,5 % do konce roku 2024.

Pro budoucí růst a vývoj úrokových sazeb je zvláště důležitá konečná podoba fiskálního balíčku, o které se v současnosti diskutuje. Pravděpodobně uvidíme cílový schodek rozpočtu kolem 5,0 % HDP (nárůst ze 4,4 %), ale je důležité určit, jak bude tohoto cíle dosaženo. Zaměření se na daně, jako je daň z přidané hodnoty (např. obecné zvýšení daně z přidané hodnoty), pravděpodobně povede k vyšší inflaci, zatímco může mít menší dopad na růst, zatímco agresivnější postoj ke zvyšování daní z příjmu (např. například zrušením některých zařízení pro zaměstnance v oblasti informačních technologií (a stavebnictví a zemědělství), která mohou být krátkodobě škodlivější pro růst, ale na straně inflace jsou výhodnější.

