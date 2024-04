Slavíme příliš brzy: Hráči Helldivers 2 spatřili na nebi nad planetami Automaton masivní maskované válečné lodě

(Obrazový kredit: Firestorm_361 přes Reddit)

Ať děláš cokoli, nedívej se nahoru. Po dnešním triumfálním vítězství u Malevelon Creek dělají hráči Helldivers znepokojivé objevy na planetách Automaton. Na obloze číhá něco, co vypadá jako obrovská, zamaskovaná válečná letadla. Čekání na co? Bojím se to zjistit.

Vývoj mi poprvé přišel na stůl přes Redditor infinity_cube, kdo Publikované snímky obrazovky Objeví se několik úhlů anomálie. Je velmi snadné jej přehlédnout, když běžíte a střílíte roboty, ale když se podíváte pozorně, tvary se dostanou do centra pozornosti. Uživatelé Firestorm_361 A Sparta72 Lépe si prohlédli objekty, jejichž kamufláž zakrývala prstence vzdálené planety.

Cestoval jsem na stejnou planetu jako Firestorm a viděl jsem lodě na vlastní oči. Podle toho, co vidím, se tyto lodě objevují na obloze ve dvojicích a zatím jsou neškodné. Udělal jsem rychlou stopu lodí, které jsem viděl, ale i když jsem to přiblížil, bylo těžké rozeznat nějaké detaily.

obrázek 1 na 2 Těžko říct, ale další snímek má stopu. (Obrazový kredit: Arrowhead Game Studios) Nakreslete to na tvary. (Obrazový kredit: Arrowhead Game Studios)

(Obrazový kredit: Spartas72 přes Reddit)

Jsem přesvědčen: bitevní lodě Automaton Super Earth, před kterými jste nás varovali, nejsou jen „ve vývoji“. Už jsou tady a jsou větší, než jsem si představoval. Nejsou to jen výsadkové lodě vybavené zbraněmi – jsou novým druhem vzdušné hrozby v Helldivers 2 a možná největším nepřítelem ve hře. Moje otázka zní: Až budou konečně připraveni zaútočit, sestoupí na naši úroveň, nebo zaútočí z nízké oběžné dráhy? Rozhodně doufám, že to není to druhé, protože letecké útoky proti lodi v takové výšce nic nezmůžou.

Zprávy o maskovaných lodích pocházejí ze všech aktuálně dostupných robotických planet. Tento příběh budeme aktualizovat, jak se bude vyvíjet.