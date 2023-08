pospěš si! Nejlepší OLED TV, kterou jsem kdy koupil, právě zaznamenala obrovský pokles ceny na Amazonu

Možná jsem trochu vinen tím, že při doporučování technických produktů, které vlastním, působím trochu kategoricky, takže se předem omlouvám. Ale šroub. a LG C2 OLED Je to zdaleka nejlepší televize, jakou jsem kdy měl.

A já to musím vědět. Během několika posledních let jsem vlastnil a looooot od OLED. LG E6, LG B8, LG C8 a LG C1. minout! Budu první, kdo přizná, že upgraduji televizory alarmujícím tempem, ale LG C2 překonává všechny ostatní 4K televizory, které jsem si v minulosti koupil. Je to úžasná obrazovka a zcela si zaslouží být na vrcholu mého seznamu Nejlepší televize .

Nyní , 55palcový OLED televizor LG C2 je na Amazonu v prodeji za 1 196 dolarů – 300 USD z běžné ceny 1 499 USD. Získání toho, co považuji za jeden z nejlepších OLED televizorů, jaké kdy byly vyrobeny, za méně než 1 200 dolarů, se v mé knize blíží krádeži. I když je to samozřejmé, pořád je to docela změna.

zatímco letos LG C3 OLED Stále vynikající 4K TV, je výrazně dražší než C2 a nenabízí úplně stejnou ránu za peníze jako model z roku 2022. Nejen, že je panel víceméně identický s C2, ale mezi nimi je velmi málo. z hlediska jasu. C3 dosahuje úctyhodného jasu HDR 820 nitů, zatímco C2 mírně zaostává, měří 794 nitů. To je velmi malý rozdíl.

Jsem velký fanoušek LG C2 OLED, vlastním dva z nich. Jedním z nich je 77palcové monstrum namontované na stěně v mém obývacím pokoji, připravené a čekající na mě večer, když se budu chtít dívat Nejlepší pořady Netflixu nebo hrát Nejlepší hry pro PS5 . Menší 48palcový model žije v mé domácí kanceláři a slouží jako součást nastavení se dvěma monitory.

(Obrazový kredit: Budoucnost)

Použití 48palcové OLED TV jako počítačového monitoru může znít jako hodně, ale je to upřímně úžasné. Miluji Alienware AW3423DWF QD-OLED – za mé peníze je to jeden z nejlepších herních monitorů, které si můžete koupit. I když je poměr stran 21:9 ideální pro procházení více oken procházení, intenzivní práci s Photoshopem a hraní závodníků a stříleček z pohledu první osoby, tento vynikající poměr stran není vždy vhodný pro příběhové tituly.

Zde přichází na řadu LG C2. Ačkoli se podpora hyper-rychlosti pro vystřižené scény ve hrách v průběhu let zlepšila, mnoho titulů stále zobrazuje mohutné svislé černé pruhy, když se vyskytnou cutscény. Je zřejmé, že to není problém pro monitor 16:9, jako je LG C2 OLED, což je opravdu skvělý monitor pro hraní těch nejlepších počítačových her.

I když jsem letos na svém herním PC nehrál tolik, jak bych měl, neuvěřitelný kontrast a nekonečná černá OLED jako technická nabídka zajistily, že alespoň tituly, u kterých jsem strávil čas, vypadají úžasně. Hraní vynikající PC verze Resident Evil 4 ve 4K/120fps zůstává jedním z vrcholů herního roku.

Pokud hledáte nový televizor, na této planetě neexistuje obrazovka, kterou bych doporučil více než LG C2 OLED.

