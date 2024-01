Mnoho raných galaxií vypadalo jako nudle a surfovací prkna

Vydržte deset! Výzkumníci pomocí Webba zjistili, že mnoho vzdálených galaxií má spíše ploché eliptické disky a trubicovité tvary než spirální nebo eliptické struktury.

Připraveni zasáhnout vesmírné „vlny“ pomocí Vesmírný dalekohled Jamese Webba? Jako plavčík ve službě Webb prohlížel obzor a zahlédl vzdálené galaxie ve tvarech volejbalových míčů, frisbee, surfů a surfů.

Vědci, kteří analyzovali Webbova data, také zjistili, že galaxie podobné surfovacím prknům a nudlové galaxie byly častější, když byl vesmír starý 600 milionů až 6 miliard let. To je v rozporu s tím, co jsme dříve potvrdili pro galaxie blíže „břehu“ jinými dalekohledy. Blízké galaxie jsou často jasně definované spirály s hvězdnými rameny, které také vypadají jako létající talíře, nebo hladké elipsoidy, které také vypadají jako létající koule.

Zatím není jasné, zda se v průběhu celého kosmického času vyvinuly nové tvary galaxií. Je zapotřebí budoucího výzkumu, abychom zjistili, jak se 3D geometrie galaxií posunuly za více než 13 miliard let.

Webb ukazuje, že mnoho raných galaxií bylo jako nudle v bazénu a surfovací prkna

Výzkumníci analyzují obrázky z NASAVesmírný teleskop Jamese Webba zjistil, že galaxie v raném vesmíru jsou často ploché a protáhlé, jako surfovací prkna a kulečníkové nudle – a zřídka kulaté, jako volejbalové míče nebo frisbee. „Přibližně 50 až 80 % galaxií, které jsme studovali, se jeví jako plochých ve dvou rozměrech,“ vysvětlil hlavní autor Viraj Pandya, člen Hubblea v NASA. Kolumbijská univerzita v New Yorku. „Galaxie, které vypadají jako nudle v bazénu nebo surfovací prkna, se zdají být v raném vesmíru velmi běžné, což je překvapivé, protože v okolí jsou neobvyklé.“

Tým se zaměřil na širokou škálu blízkých infračervených snímků poskytnutých Webbem, známým jako Cosmic Evolution Early Evolution Science Survey (CEERS), ze kterých extrahoval galaxie, které podle odhadů existovaly v době, kdy byl vesmír starý 600 milionů až 6 miliard let. .

Zatímco většina vzdálených galaxií vypadá jako surfovací prkna a nudle v bazénu, jiné mají tvar létajících talířů a volejbalových míčů. Zdá se, že „létající koule“ nebo kulové galaxie jsou nejkompaktnějším typem v kosmickém „oceánu“ a byly také často nejméně definované. Bylo zjištěno, že frisbee jsou velké jako surfovací prkno a galaxie ve tvaru špaget podél „horizontu“, ale stávají se běžnějšími poblíž „břehu“ v sousedním vesmíru. (Porovnejte je na obrázku níže.)

Kategorie, kterou budeme mít mléčná dráha Zhroutila by se galaxie, kdybychom mohli vrátit hodiny o miliardy let zpět? „Nejlepší odhad je, že to pravděpodobně vypadalo jako surfovací prkno,“ řekl spoluautor Hawen Zhang, doktorand na University of Arizona v Tucsonu. Tato hypotéza je částečně založena na nových důkazech od Webba, ve kterých teoretici „vrátili čas“, aby odhadli hmotnost Mléčné dráhy před miliardami let, která byla svázána s tehdejším tvarem.

Tyto vzdálené galaxie jsou také mnohem méně hmotné než blízké spirální a eliptické galaxie, což je předchůdce hmotnějších galaxií, jako je ta naše. „V raném vesmíru měly galaxie mnohem méně času na růst,“ řekl Karthik Iyer, spoluautor a člen NASA Hubble Fellow také na Kolumbijské univerzitě. „Identifikace dalších tříd raných galaxií je vzrušující – teď je toho hodně k analýze. Nyní můžeme studovat, jak tvary galaxií souvisí s jejich vzhledem, a poskytnout podrobnější pohled na to, jak se formovaly.“

Webbova citlivost, snímky s vysokým rozlišením a specializace na infračervené světlo umožnily týmu rychle pracovat na charakterizaci a vývoji 3D geometrických modelů mnoha galaxií CEERS. Pandya také říká, že jejich práce by nebyla možná bez rozsáhlého výzkumu prováděného astronomy pomocí NASA Hubbleův vesmírný dalekohled.

Po desetiletí nás HST oslňuje snímky některých nejstarších galaxií, počínaje tou úplně první „Deep Field“ v roce 1995 a pokračovat v základním průzkumu známém jako hloubkový extragalaktický průzkum kosmického dědictví v blízké infračervené oblasti. Deep-sky průzkumy, jako jsou tyto, přinesly mnohem větší statistiky, což přimělo astronomy k vytvoření výkonných 3D modelů vzdálených galaxií po celém světě. Kosmický čas. Dnes Webb pomáhá pokročit v tomto úsilí, přidává k velké sbírce vzdálených galaxií, které leží mimo dosah HST, a odhaluje raný vesmír mnohem podrobněji, než bylo dříve možné.

Webbovy snímky raného vesmíru byly jako vlny oceánu a poskytovaly nové vlny důkazů. „Hubble již dlouho ukázal, že existuje přebytek pravoúhlých galaxií,“ vysvětlil spoluautor Mark Huertas, vědecký pracovník Ústavu astrofyziky na Kanárských ostrovech. Ale vědci se stále ptají: Zdály by se další detaily lépe s citlivostí na infračervené světlo? „Webb potvrdil, že Hubbleovi neunikly žádné další rysy v galaxiích, které oba pozorovali. Webb nám navíc ukázal mnoho vzdálených galaxií s podobnými tvary, všechny velmi podrobně.“

V našich znalostech stále existují mezery – výzkumníci budou nejen potřebovat větší velikost vzorku než Webb, aby zpřesnili vlastnosti a přesné umístění vzdálených galaxií, ale také budou muset strávit spoustu času vylepšováním a aktualizací svých modelů, aby lépe odrážely přesné geometrie. Ze vzdálených galaxií. „Toto jsou první výsledky,“ řekla spoluautorka Elizabeth McGrath, odborná asistentka na Colby College ve Waterville, Maine. „Musíme se ponořit hlouběji do dat, abychom zjistili, co se děje, ale jsme z těchto prvních trendů velmi nadšení.“

