Výsledky Italian Open 2023: Carlos Alcaraz prohrál s Fabianem Marzanem

15. května 2023

Alcaraz (vlevo) vyhrál čtyři ze svých předchozích šesti turnajů v roce 2023 (Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona a Madrid) a také se dostal do finále v Riu de Janeiro a do semifinále v Miami.

Pro 20letého mladíka to byla druhá porážka ve 22 zápasech na antuce v roce 2023.

Po dokončení jednoho z největších překvapení ATP posledních let se ve čtvrtém kole utká s Chorvatem Bornou Čoričem.

„Hodně mě překvapil, jeho úroveň byla opravdu vysoká a jsem si jistý, že velmi brzy pronikne do první stovky,“ řekl Alcaraz.

„Nehrál jsem moc dobře, ale on hrál na vysoké úrovni a já jsem ho nemohl následovat.“

Cars za stavu 5:5 ve druhém setu zachránili brejkbol, který by Maruzan nechal podávat na zápas a ve výsledném tiebreaku vedl 4:1.

Vypadalo to, že šampionka US Open by si mohla vynutit úspěch, přestože je druhým nejlepším hráčem všech dob, ale Maruzan zůstala klidná a vybojovala dalších šest bodů.