Tato pobřežní města mají nejen regionální význam, ale slouží také jako centra obchodu a dopravních spojení. Nedávné útoky na tyto přístavy způsobily nejen lidské oběti, ale také vyvolaly vážné obavy o životní prostředí.

Mezinárodní centrum pro ochranu životního prostředí, organizace věnující se ochraně a bezpečnosti povodí Dunaje, vyzývá všechny zúčastněné strany, aby v této náročné době upřednostňovaly ochranu životního prostředí a dodržovaly mezinárodní dohody o ochraně přírodních zdrojů Dunaje.

Strategický význam Dunaje

Ukrajině se zatím dařilo kompenzovat ruskou blokádu Černého moře zvýšením využívání dunajských přístavů. Není však jisté, jak dlouho tento účet vydrží. Středobodem tohoto konfliktu je Dunaj, který je nyní jednou z hlavních přepravních cest pro ukrajinský vývoz obilí.

Poté, co Rusko ukončilo dohodu o obilí a uzavřelo průchod do Černého moře, nabyly ukrajinské dunajské přístavy ještě větší význam. Zejména přístav Reni přes Dunaj od rumunského břehu již trpěl útoky ruských dronů, které zničily jeho obilná sila. Tím se boje dostávají do bezprostřední blízkosti členského státu NATO.

Jak uvádí Vindobona.org, dunajské přístavy prý slouží také k přepravě ukrajinského obilí do Chorvatska, odkud se bude převážet i do dalších chorvatských a balkánských přístavů. A nechvalně známý ruský vliv na Balkáně se může stát větším cílem Moskvy k sabotování dopravních cest přes Balkán.

OdborníciInformoval o tom německý list Tagesschau. Poukazuje na dopad těchto útoků na zemědělské burzy, kde ceny futures na obilí raketově vzrostly. Tato eskalace nejenže představuje hrozbu pro regionální bezpečnost, ale má také globální ekonomické důsledky.

V současnosti se přes dunajské přístavy vyváží asi dva miliony tun. Zbytek je železniční a silniční dopravou. Ukrajina chce ale zvýšit export o 1 milion tun měsíčně. „Dnes již můžeme vyvézt asi 3,5 milionu tun měsíčně a v blízké budoucnosti dojde ke zlepšení na 4,5 milionu tun,“ uvedl šéf Ukrajinského obilního sdružení Mykola Horbačov. Tvrdí to německý list Tagesschau.

V důsledku ruských útoků se v dunajských přístavech okamžitě začaly hromadit nákladní lodě. Kolona se sice poměrně rychle rozplynula, ale pokud by Rusové zesílili své útoky na Izmail, René a Usť-Donisk, byla by to pro Ukrajinu katastrofa. Jak uvádí Dearstandard. Není pochyb o tom, že tato katastrofa prospěje některým zemědělcům v sousedních ukrajinských zemích v Evropské unii.

V Rumunsku a Polsku už delší dobu působí problémy ukrajinský export obilí. Tamní zemědělské lobby tvrdí, že ukrajinské obilí zaplavuje jejich trhy a žene ceny dolů. Nejenže tato stížnost zaznívá v Bukurešti a Varšavě, ale zjevně jí naslouchá i Kreml.

Konfrontace v Podunají navíc zdůrazňuje dalekosáhlé důsledky geopolitických konfliktů, které přesahují politické a humanitární důsledky a ovlivňují životní prostředí a ekonomiku. Zatímco Mezinárodní konference o bezpečnosti a rozvoji klade důraz na otázky životního prostředí, doufá se, že mezinárodní diplomacie a spolupráce pomohou deeskalovat a nalézt udržitelné řešení těchto složitých problémů.

O ICPDR

V povodí Dunaje, nejmezinárodnějším povodí na světě, se Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje snaží zajistit udržitelné a spravedlivé využívání vody.

V rámci Úmluvy o ochraně Dunaje (DRPC) slouží ICPDR 15 smluvním stranám (Německo, Česká republika, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina). Stejně tak Evropská unie.

Eunice

Mezinárodní centrum pro politiku lidských práv